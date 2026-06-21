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Politica· 1 min citire
PNL va avea cinci miniștri în Guvernul Veștea. Gorghiu: „Nicușor Dan a ales cea mai bună variantă”
Alina Gorghiu
Alina Gorghiu a anunțat, duminică, că Partidul Național Liberal va deține cinci portofolii ministeriale în guvernul pe care premierul desemnat Adrian Veștea urmează să îl propună.
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