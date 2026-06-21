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Politica· 1 min citire

PNL va avea cinci miniștri în Guvernul Veștea. Gorghiu: „Nicușor Dan a ales cea mai bună variantă”

Alina Gorghiu

Alina Gorghiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 15:58

Alina Gorghiu a anunțat, duminică, că Partidul Național Liberal va deține cinci portofolii ministeriale în guvernul pe care premierul desemnat Adrian Veștea urmează să îl propună.

Gorghiu a refuzat însă să precizeze câte ministere vor reveni PSD, afirmând la un post TV că „este treaba domniilor lor” să facă publice astfel de informații.

PNL va avea 5 ministere în Guvernul Veștea

Deputatul liberal și-a exprimat și susținerea față de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea în funcția de premier, considerând că acesta a ales „cea mai bună variantă dintre variantele pe care le avea în discuție”, în contextul în care România se află, în opinia sa, într-o „fundătură” politică.

Potrivit Alinei Gorghiu, lista miniștrilor propuși și Programul de guvernare ar urma să ajungă luni în Parlament.

Până acum, Veștea a dezvăluit doar trei propuneri din cabinetul său: Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor, Luca Niculescu pentru Ministerul de Externe și Florin Zaharia pentru Ministerul al Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin Zaharia.

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