Alina Gorghiu: ”Nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru. Exprimarea liberă a opiniei nu e un delict”

Publicat 21 iun. 2026, 19:34 Sursă Realitatea PLUS

Alina Gorghiu a atacat dur decizia adoptată în Congresul PNL prin care i se cere demisia din partid ei și celor care îl susțin pe Adrian Veștea. Fostul președinte interimar al PNL l-a criticat dur pe Ilie Bolojan și a susținut că premierul interimar se teme de învestirea guvernului Veștea.

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