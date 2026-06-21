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Politica· 2 min citire
Alina Gorghiu: ”Nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru. Exprimarea liberă a opiniei nu e un delict”
FOTO: Facebook
Publicat21 iun. 2026, 19:34
SursăRealitatea PLUS
Alina Gorghiu a atacat dur decizia adoptată în Congresul PNL prin care i se cere demisia din partid ei și celor care îl susțin pe Adrian Veștea. Fostul președinte interimar al PNL l-a criticat dur pe Ilie Bolojan și a susținut că premierul interimar se teme de învestirea guvernului Veștea.
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