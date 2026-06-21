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Politica· 2 min citire

Alina Gorghiu: ”Nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru. Exprimarea liberă a opiniei nu e un delict”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 19:34
SursăRealitatea PLUS

Alina Gorghiu a atacat dur decizia adoptată în Congresul PNL prin care i se cere demisia din partid ei și celor care îl susțin pe Adrian Veștea. Fostul președinte interimar al PNL l-a criticat dur pe Ilie Bolojan și a susținut că premierul interimar se teme de învestirea guvernului Veștea.

”Nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru a cărui singură vină este libertatea”

"Eu ca fost preşedinte am şi dreptul, dar am şi obligaţia şi am spus-o lui Bolojan în ultima şedinţă de Birou Politic Naţional să atragă atenţia că această ruptură, dacă are loc, va fi în detrimentul Partidului Naţional Liberal. Nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru a cărui singură vină este libertatea de exprimare şi de conştiinţă în interiorul partidului”, a declarat Alina Gorghiu, la un post de televiziune.

Deputatul liberal a afirmat că din cauza lui Ilie Bolojan s-a ajuns în situaţia actuală ”de impas”, spunând că ”opţiunile personale” ale preşedintelui PNL au condus la această situaţie.

”Vom reveni în PNL pentru că PNL este un partid istoric”

”Dacă eu sunt în situaţia aceasta de a fi exclusă de Ilie Bolojan, nu este pentru că e foarte stăpân pe situaţie, ci pentru că îi este frică de faptul că un premier liberal mâine va fi învestit în Parlamentul României şi că situaţia României va fi deblocată”, a spus Alina Gorghiu.

Întrebată dacă va fonda un alt partid, Gorghiu a răspuns: ”Vom reveni în PNL pentru că PNL este un partid istoric, care ştie ce înseamnă legea, respectul de sine, libertatea de exprimare şi de conştiinţă”.

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