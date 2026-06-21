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Politica· 1 min citire

Manfred Weber, după ce Ilie Blojan a fost reconfirmat în fruntea liberalilor: ”Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 19:21

Preşedintele PPE, Manfred Weber, a transmis, duminică seară, un mesaj în care l-a felicitat pe Ilie Bolojan pentru realegerea în furntea PNL și a subliniat că ”Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil şi să apere valorile europene”.

”Cetăţenii îşi doresc claritate şi leadership”

”Felicitări Ilie Bolojan pentru realegerea în funcţia de preşedinte al PNL. Cetăţenii îşi doresc claritate şi leadership”, a scris Manfred Weber, pe Facebook.

”România are nevoie de un PNL puternic”

Preşedintele popularilor europeni a subliniat că ”Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil şi să apere valorile europene”.

”Astăzi, România are nevoie de un PNL puternic”, a adăugat Manfred Weber.

Imediat după moţiunea de cenzură, preşedintele PPE a transmis frecvent mesaje de susţinere pentru Ilie Bolojan.

Mesajul liderului european a venit la scurt timp după ce preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a fost reconfirmat în funcţie, duminică, la Congresul Extraordinar, cu 1.769 voturi ”pentru”.

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