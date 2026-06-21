Manfred Weber, după ce Ilie Blojan a fost reconfirmat în fruntea liberalilor: ”Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 19:21

Preşedintele PPE, Manfred Weber, a transmis, duminică seară, un mesaj în care l-a felicitat pe Ilie Bolojan pentru realegerea în furntea PNL și a subliniat că ”Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil şi să apere valorile europene”.

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