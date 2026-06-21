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Politica· 1 min citire
PSD a decis, intră la guvernare. Lista miniștrilor care vor face parte din cabinetul Veștea-SURSE
FOTO: Arhivă
Publicat21 iun. 2026, 17:15
SursăRealitatea PLUS
PSD a decis să intre la guvernare în cabinetul Veștea. Surse Realitatea PLUS spun că în ședința de duminică ar fi fost definitivată lista de miniștri cu care formațiunea ar urma să intre în viitorul guvern.
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