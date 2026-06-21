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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, după ședința convocată de urgență: ”PNL nu va susține guvernul Veștea. Parlamentarii să părăsească sala în momentul votului”

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 17:46
Actualizat21 iun. 2026, 17:59

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat duminică, după ședința Biroului Permanent Național, că parlamentarii liberali vor părăsi sala în momentul votului de învestire a Guvernului Veștea.

”În urma deciziei Congresului PNL de a nu susţine un guvern în care nu se regăseşte PNL, acest gvern care încearcă să treacă nu are o majoritate asimată şi transparentă. PNL nu va susţine o astfel de soluţie”, a anunţat Ilie Bolojan.

Potrivit lui, s-a făcut o recomandare pentru grupurile parlamentare ale PNL; astfel încât, dacă se ajunge la vot în Parlament pentru Guvernul Veştea, parlamentarii liberali să iasă din sală. 

Liderul liberal a afirmat că sigura soluţie viabilă presupune guverne minoritare şi propune un pact pentru adoptarea de legi care să asigure absorbţia fondurilor din PNRR şi a menţinerii deficitului.

Totodată, preşedintele PNL s-a referit fie la guvern minoritar condus de PSD, pentru care celelalte partide ar da votul de îănvestitură, sau un guvern format de PNL, USR, UDMR.

Mai mult, Ilie Bolojan a propus, în cadrul Congfresului Extraordinar al PNL de duminică, ideea unui pact pentru România, în următoarele şase luni, care să continue liniile adoptate de Guvernul pe care l-a condus, în aşa fel încât deficitele să fie menţinute ”la niveluri rezonabile”.

De asemenea, el a ținut să precizeze faptul că că a discutat cu USR şi UDMR despre ”o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România”.

”Sunt câteva idei de bază pe care le putem susţine toate partidele şi nu are decât un partid cum este PSD să îşi asume guvernarea ca guvern minoritar sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliaţii noştri”, a mai transmis Bolojan.

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