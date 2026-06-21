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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan, după ședința convocată de urgență: ”PNL nu va susține guvernul Veștea. Parlamentarii să părăsească sala în momentul votului”
FOTO: Captură Facebook
Publicat21 iun. 2026, 17:46
Actualizat21 iun. 2026, 17:59
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat duminică, după ședința Biroului Permanent Național, că parlamentarii liberali vor părăsi sala în momentul votului de învestire a Guvernului Veștea.
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