Programul de guvernare al cabinetului Veștea. Prioritățile majore: PNRR, accelerarea absorbţiei fondurilor europene, aderarea la OCDE şi întărirea securităţii naţionale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 23:49

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a publicat, duminică seară, programul de guvernare al cabinetului său, un document de 80 de pagini, în care Executivul și forțele politice care îl susțin își asumă stabilitatea politică și continuarea parcursului european și euroatlantic al României.

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