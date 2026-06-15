Macron: Liderii G7 vor discuta redeschiderea pe termen lung a Strâmtorii Ormuz după acordul dintre SUA și Iran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 07:43

Liderii statelor din G7 vor analiza, în cadrul summitului care începe luni la Evian, în Franța, efectele acordului încheiat între Statele Unite și Iran, inclusiv perspectivele redeschiderii pe termen lung a Strâmtorii Ormuz, a anunțat duminică președintele francez Emmanuel Macron.

Distribuie articolul