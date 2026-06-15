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Extern· 2 min citire
Macron: Liderii G7 vor discuta redeschiderea pe termen lung a Strâmtorii Ormuz după acordul dintre SUA și Iran
Macron
Liderii statelor din G7 vor analiza, în cadrul summitului care începe luni la Evian, în Franța, efectele acordului încheiat între Statele Unite și Iran, inclusiv perspectivele redeschiderii pe termen lung a Strâmtorii Ormuz, a anunțat duminică președintele francez Emmanuel Macron.
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