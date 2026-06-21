Amazoanele din jurul primarului penal. Anchetă explozivă despre dosarele în care este implicat Ciprian Ciucu- VIDEO

Publicat 21 iun. 2026, 23:30 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii DNA continuă audierile maraton în dosarele penale în care e vizat Ciprian Ciucu! Chiar astăzi procurorii au continuat audierile la sediu DNA în timpul congresului PNL. Edilul se află sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile după ce a fost acuzat de luare mită și se va prezenta săptămânal la poliție în fiecare zi de miercuri. Vă reamintim că la începutul acestui an, au ieșit la iveală stenograme explozive din rechizitoriul avocatei Adrianei Georgescu, în care era menționat și primarul Capitalei.

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