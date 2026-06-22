Acuzații dure în PNL-ul lui Bolojan: liberalii din Brașov ar fi fost monitorizați, iar delegația nu a mai ajuns la Congres: „A fost poliție politică!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:00

Tensiuni în PNL Brașov după Congresul PNL. Delegații brașoveni nu au mai ajuns la București, iar conducerea filialei ar putea fi schimbată după conflictul dintre tabăra Veștea și echipa Bolojan.

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