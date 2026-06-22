Acuzații dure în PNL-ul lui Bolojan: liberalii din Brașov ar fi fost monitorizați, iar delegația nu a mai ajuns la Congres: „A fost poliție politică!”

Tensiuni în PNL Brașov după Congresul PNL. Delegații brașoveni nu au mai ajuns la București, iar conducerea filialei ar putea fi schimbată după conflictul dintre tabăra Veștea și echipa Bolojan.
Congresul PNL a adâncit tensiunile din filiala Brașov, după ce delegația liberală care urma să ajungă la București nu a mai făcut deplasarea. În afară de Gabriel Andronache, deputatul liberal brașovean adoptat de organizația națională a partidului, la eveniment ar fi fost prezent doar Cristian Urs, fost consilier local în Făgăraș, scrie presa locală.
Potrivit unor surse din interiorul partidului, cei peste 20 de delegați brașoveni știau sâmbătă la prânz că vor participa la Congresul PNL. În cursul serii, însă, aceștia ar fi fost anunțați de secretariatul filialei că nu mai este necesar să facă deplasarea.
Delegații PNL Brașov ar fi fost opriți din drum
„În cursul serii, secretariatul filialei ne-a sunat și ne-a transmis că nu mai e necesar să facem deplasarea”, a spus sursa citată.
Ultima săptămână ar fi fost una tensionată pentru liberalii brașoveni. Potrivit acelorași surse, membrii filialei ar fi fost monitorizați pentru a se vedea dacă își exprimă sau nu sprijinul pentru Adrian Veștea, iar unora li s-ar fi atras atenția să o facă.
„A fost poliție politică”, au spus sursele noastre din cadrul partidului.
Ilie Bolojan, reconfirmat la șefia PNL
La Congresul PNL, delegații liberali din țară l-au reconfirmat pe Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului. Noua echipă de conducere nu include vocile puternice care susțineau guvernarea alături de PSD. În același context, Adrian Veștea și alți patru liberali au fost somați să își depună demisiile din partid până astăzi, la ora 12.00. În caz contrar, aceștia urmau să fie excluși din PNL. Între timp, Adrian Veștea, premier desemnat, președinte al Consiliului Județean Brașov și lider de facto al PNL Brașov, a depus un program de guvernare și o listă de miniștri care urmează să fie audiați în comisiile parlamentare.
În urma conflictului intern, conducerea PNL Brașov ar urma să fie schimbată, iar apropiații lui Adrian Veștea ar putea pierde funcțiile și privilegiile obținute în ultimii ani. În text sunt menționați nașul Vasile Ungureanu, director la Centrul Olimpic din Poiana Brașov, și finul Liviu Butnariu, aflat la ADR Centru. Situația vine după o perioadă plină de controverse în jurul filialei, în care au fost amintite nume asociate cu anchete sau dosare, precum Andrei Iluna Kadas, Liviu Lupu, Liviu Cocoș și Șerban Todorică.
O parte dintre vechii liberali brașoveni ar miza acum pe revenirea lui Ludovic Orban în PNL și pe trimiterea acestuia la Brașov, pentru reconstrucția filialei de la zero.
Adrian Veștea, între Guvern și finalul carierei politice
Adrian Veștea și-a dorit funcția de prim-ministru, însă lupta internă din PNL i-a slăbit poziția. Potrivit unor surse liberale, acesta ar fi ținut ascunsă timp de trei zile propunerea venită de la președintele Nicușor Dan, la solicitarea acestuia. Dacă Guvernul Veștea nu va obține voturile necesare pentru instalare, liderul PNL Brașov ar putea ajunge la finalul carierei politice. Singura variantă menționată ar fi o apropiere de PSD, însă semnalele în acest sens sunt descrise ca fiind foarte slabe.
George Scripcaru ar putea evita conflictul din PNL
Primarul Brașovului, George Scripcaru, pare să stea departe de conflictul intern. Acesta nu s-a poziționat pro-Veștea, ci a transmis doar că desemnarea unui premier brașovean ar putea fi o veste bună pentru municipiu, prin șanse mai mari de finanțare pentru proiectele orașului.