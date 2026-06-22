Fifor, atac devastator la adresa PNL: „Pe ce pune mâna Bolojan se alege praful”
Mihai Fifor și Ilie Bolojan
Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa PNL și a lui Ilie Bolojan, după congresul liberalilor, susținând că noua direcție a partidului nu aduce nimic nou pentru România.
Fostul ministru al Apărării, senatorul PSD Mihai Fifor, a lansat un atac dur la adresa PNL și a lui Ilie Bolojan, după congresul liberalilor. Într-o postare publicată de la Parlamentul României, Camera Deputaților, Fifor a criticat direcția în care spune că se îndreaptă partidul și a susținut că evenimentul de duminică ar fi arătat mai multe lucruri „periculoase” pentru România.
Mesajul senatorului PSD este construit în jurul ideii că noul PNL, așa cum îl descrie acesta, nu ar reprezenta o schimbare reală, ci o continuare a acelorași practici politice. Fifor a vorbit despre „cultul” construit în jurul lui Ilie Bolojan și a folosit un limbaj dur la adresa liberalilor prezenți la congres.
Mihai Fifor critică dur congresul PNL
Mihai Fifor a început postarea spunând că nu și-a propus să urmărească evenimentul liberalilor, însă susține că acesta a scos la iveală lucruri care ar trebui observate. Potrivit senatorului PSD, nu ar fi vorba despre viitorul intern al PNL, ci despre efectele pe care această direcție politică le-ar putea avea asupra României.
„Să fiu sincer, chiar nu mi-am propus să-mi stric duminica urmărind fulminantul Congres PNL de ieri. Nu dau doi bani pe viitorul PNL-Bolojan și nici nu-mi consum duminicile cu grija lui. Dar congresul de ieri a scos la iveală câteva lucruri care merită observate. Nu pentru binele partidului, ci pentru binele României. Pentru că sunt periculoase și pentru că, perpetuate și transformate în politică de stat, pot dăuna grav sănătății acestei țări. Dar să vedem.”
Senatorul PSD a afirmat apoi că PNL-ul condus sau influențat de Ilie Bolojan se prezintă drept o soluție pentru România, dar, în opinia sa, ar merge într-o direcție greșită. Fifor a folosit formulări ironice și critice, vorbind despre o nouă „epocă de aur” asociată cu Bolojan.
Fifor: „Oare se mai îndoiește cineva de faptul că pe ce pune mâna Bolojan se alege praful?”
În mesajul său, Mihai Fifor a atacat direct imaginea politică a lui Ilie Bolojan. Acesta a susținut că noul PNL nu ar aduce o schimbare reală și că atmosfera de la congres ar fi arătat, în opinia lui, mai degrabă o susținere necritică față de liderul liberal.
„Oare se mai îndoiește cineva de faptul că pe ce pune mâna Bolojan se alege praful? E și cazul PNL-ului.
Noul PNL, marca Bolojan, se profilează amenințător la orizont drept marea soluție pentru o nouă „epocă de aur” a României. Iar congresul de ieri a oferit o imagine cât se poate de clară despre direcția în care se îndreaptă.” Fifor a continuat în aceeași notă critică și a descris congresul liberalilor ca pe un moment în care, în opinia sa, nu ar fi existat spirit critic. Senatorul PSD a vorbit despre aplauze, elogii și despre o atmosferă pe care a asociat-o cu un „cult” politic în jurul lui Ilie Bolojan.
„Peneliștii de rit nou ai lui Bolojan au părut mai degrabă membrii unei secte politico-mistice decât participanții la un congres de partid. O adunare dusă în transă de apariția unicului și inegalabilului „miracol de la Bihor”, guru Bolojan. Aplauze la comandă, ovații interminabile, elogii fără măsură și o atmosferă în care spiritul critic părea complet interzis. Firul roșu al "Congresului"? Lupta pe viață și pe moarte cu sistemul.”
Senatorul PSD acuză ipocrizie politică în discursul despre „sistem”
Un alt punct central al postării este critica adusă discursului liberalilor despre „sistem”. Mihai Fifor susține că unii dintre cei care vorbesc acum despre lupta cu sistemul ar fi făcut parte, de fapt, din structurile de putere ale ultimelor decenii. În opinia senatorului PSD, această poziționare ar fi una ipocrită, pentru că politicieni care au ocupat funcții și au controlat instituții ar încerca acum să se prezinte drept adversari ai sistemului. Fifor a comparat această atitudine cu cea pe care o atribuie USR, susținând că sistemul este criticat doar atunci când nu mai este favorabil celor aflați în politică.
„Dacă nu ar fi de râs, sigur este de plâns. Unii dintre cei mai toxici politicieni ai României, oameni care sunt ei înșiși sistemul de peste 30 de ani se luau la trântă cu sistemul cel rău și nedret. Politicieni care au ocupat funcții, au controlat instituții și au făcut parte din toate formulele de putere ale ultimelor decenii descopereau brusc că sistemul este rău și profund corupt.
Exact ca în cazul useriștilor, sistemul este detestabil doar atunci când îi lovește fix în freză. Când îi protejează, îi promovează și îi hrănește politic, este bun. Când însă le cere socoteală sau nu mai răspunde comenzilor lor, devine brusc „stat paralel”, „centre obscure de putere” și o amenințare la adresa democrației.”
Mihai Fifor vorbește despre „aceleași personaje” și „aceeași ipocrizie”
În continuarea mesajului, Mihai Fifor a atacat mai multe figuri asociate cu zona liberală și a susținut că noul PNL nu ar reprezenta o schimbare autentică. Senatorul PSD a folosit expresii dure și a descris gruparea politică drept una care ar încerca să își apere privilegiile.
„Păi ce nou PNL? Cu Ciucu aflat în control judiciar pentru 60 de zile pentru luare de mită, cu Orban nemuritorul – tătucul jafului din pandemie, cu Falcă milionarul în euro din salariu de primar, cu alipiții ONG-iști scoși la lumină de același sistem... O adunătură de frustrați, de farisei, de îmbogățiți pe seama statului. O adunătură isterică pentru că își pierde privilegiile și pentru că va fi demufată de la banul public la care erau abonați și ei, și copiii lor.”
Fifor a insistat asupra ideii că politicienii pe care îi critică ar fi beneficiat ani la rând de sistemul pe care acum îl atacă. În această cheie, fostul ministru al Apărării a prezentat congresul PNL ca pe un moment care ar confirma, în opinia sa, lipsa unei schimbări reale în interiorul partidului.
„Oameni care au confundat zeci de ani statul cu propria proprietate și care acum descoperă, brusc, că „sistemul” este rău. Nu când îi ridica, nu când îi proteja, nu când le hrănea carierele și privilegiile, ci acum, când nu le mai răspunde la comandă.
Un spectacol jenant despre o gașcă toxică pentru România. Și încă o dovadă că noul PNL al lui Bolojan nu aduce nimic nou. Doar aceleași personaje, aceleași reflexe și aceeași ipocrizie. Un PDL reinventat. Mai lipsea Băsescu - Petrov.”
Atac direct la Ilie Bolojan: „Cultul grețos al mărețului conducător”
Finalul postării este îndreptat aproape exclusiv împotriva lui Ilie Bolojan. Mihai Fifor vorbește despre un „cult” construit în jurul acestuia și folosește o formulare ironică pentru a descrie imaginea publică a liderului liberal.
Senatorul PSD a încheiat mesajul cu un avertisment politic, susținând că România ar trebui să se ferească de ceea ce numește o nouă „epocă de aur” marca Bolojan. Fifor a afirmat că anul politic recent ar fi arătat, în opinia sa, „de ce sunt în stare” cei care urmăresc „prăduirea țării”.
„Singura noutate? Cultul grețos al mărețului conducător. Bolojan. Care "...e-n toate / E-n cele ce sunt / Și-n cele ce mâine vor râde la soare / E-n pruncul din leagăn / Și-n omul cărunt”.
În rest, să ne ferească Dumnezeu de o "nouă epocă de aur" marca Bolojan. Anul nefast al României, care sper să încheie azi, a arătat de ce sunt în stare unii care au ca singur scop prăduirea țării ridicată la nivel de politică de stat.” Prin această postare, Mihai Fifor a transmis una dintre cele mai dure reacții politice după congresul PNL. Senatorul PSD a atacat atât direcția partidului, cât și imaginea construită în jurul lui Ilie Bolojan, susținând că liberalii nu vin cu o schimbare, ci cu aceleași reflexe politice pe care le critică public.
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