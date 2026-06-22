Fifor, atac devastator la adresa PNL: „Pe ce pune mâna Bolojan se alege praful”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 07:30

Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa PNL și a lui Ilie Bolojan, după congresul liberalilor, susținând că noua direcție a partidului nu aduce nimic nou pentru România.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Mihai Fifor