Adrian Veștea a depus în Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Mișcarea de ultimă oră a premierului desemnat, după Congresul PNL

Publicat 21 iun. 2026, 22:32 Sursă Realitatea PLUS

Adrian Veștea, premierul desemnat, a depus duminică seară lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Acesta s-a prezentat fizic la Palatul Parlamentului pentru a oficializa procedura, marcând astfel un pas esențial în procesul de învestire a noului Guvern.

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