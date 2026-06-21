Adrian Veștea a depus în Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Mișcarea de ultimă oră a premierului desemnat, după Congresul PNL

Adrian Veștea, premierul desemnat, a depus duminică seară lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Acesta s-a prezentat fizic la Palatul Parlamentului pentru a oficializa procedura, marcând astfel un pas esențial în procesul de învestire a noului Guvern.
”Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine”
”Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor.
Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp”, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.
Premierul desemnat a ținut să precizeze faptul că noul Guvern are cinci priorități imediate:
Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.
Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.
Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.
Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.
Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).
Totodată, Adrian Veștea a transmis și lisa oficială a miniștirlor care vor face parte din cabinetul său.
Componența Cabinetului este următoarea:
Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)
Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)
Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)
Diana Morar – vicepremier (independent)
Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)
Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)
Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)
Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)
Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)
Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)
Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)
Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)
Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)
Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)
Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)
Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)
Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)
Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)
Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)
Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)
Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)
În plus, oficialul a subliniat că ”membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern”.