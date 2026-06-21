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Politica· 2 min citire

Adrian Veștea a depus în Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Mișcarea de ultimă oră a premierului desemnat, după Congresul PNL

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 22:32
SursăRealitatea PLUS

Adrian Veștea, premierul desemnat, a depus duminică seară lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Acesta s-a prezentat fizic la Palatul Parlamentului pentru a oficializa procedura, marcând astfel un pas esențial în procesul de învestire a noului Guvern.

”Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine”

”Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor.

Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp”, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.

”Noul Guvern are cinci priorități imediate”

Premierul desemnat a ținut să precizeze faptul că noul Guvern are cinci priorități imediate:

  • Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.

  • Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

  • Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

  • Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

  • Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Totodată, Adrian Veștea a transmis și lisa oficială a miniștirlor care vor face parte din cabinetul său.

Componența Cabinetului este următoarea:

  • Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

  • Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

  • Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

  • Diana Morar – vicepremier (independent)

  • Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

  • Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

  • Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

  • Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

  • Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

  • Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

  • Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

  • Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

  • Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

  • Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

  • Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

  • Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

  • Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

  • Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

  • Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

  • Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

  • Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

În plus, oficialul a subliniat că ”membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern”.

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