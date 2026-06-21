Lider PSD: ”Guvernul Veștea va trece. România nu mai poate fi ținută captivă de un interimat prelungit”

Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Transporturilor, a declarat, duminică seară, că Guvernul Adrian Veștea va trece de Parlament și a precizat că programul de guvernare a fost modificat și ajustat în urma solicitărilor social-democraților.
”România are nevoie de un Guvern funcțional”
”Cu toată opoziția aproape patologică a lui Ilie Bolojan, Guvernul Adrian Veștea va trece. PSD a demonstrat încă o dată, așa cum a făcut-o de atâtea ori în ultimii ani, că este maturul din încăpere. În timp ce alții sunt preocupați de răfuieli politice, de jocuri de culise și de conservarea propriilor poziții de putere, PSD a ales responsabilitatea și interesul național. România are nevoie de un Guvern funcțional, iar social-democrații au înțeles că binele țării trebuie pus deasupra orgoliilor și calculelor politice”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.
Social-democratul a subliniat că deciziile adoptate duminică în unanimitate de conducerea extinsă a PSD privind intrarea la guvernare și susținerea Cabinetului Adrian Veștea reprezintă o dovadă de responsabilitate și maturitate politică.
”Într-un moment în care România are nevoie urgentă de stabilitate și de un Executiv cu puteri depline, PSD a ales să pună interesul național înaintea interesului politic. România nu mai poate fi ținută captivă de un interimat prelungit și de jocurile de putere ale unor politicieni preocupați exclusiv de propriul viitor. Guvernul demis condus de Ilie Bolojan și miniștrii săi trebuie să părăsească scena. Au avut suficient timp să demonstreze ce pot, iar rezultatele sunt cunoscute de toți românii: austeritate, blocaje și nesiguranță economică”, a mai spus acesta.
”Programul de guvernare a fost modificat și ajustat în urma solicitărilor PSD”
Potrivit oficialului, deciziile Consiliului Politic Național al PSD nu au fost luate emoțional și nici din rațiuni conjuncturale, ele sunt rezultatul unei analize riguroase a programului de guvernare și a garanțiilor obținute în urma negocierilor.
”Domeniile-cheie asumate de PSD reprezintă angajamente concrete față de cetățeni și garanția că prioritățile social-democrate vor fi transpuse în măsuri care să producă efecte reale. Trebuie spus clar: programul de guvernare a fost modificat și ajustat în urma solicitărilor PSD. Au existat zile întregi de negocieri, analize și discuții tehnice, inclusiv cu specialiști ai Ministerului Finanțelor, pentru a elimina măsuri nocive și pentru a construi soluții sustenabile”, a mai spus Mihai Fifor.
”PSD nu va accepta nicio nouă taxă care să împovăreze oamenii”
Mai mult, el a subliniat că din perspectiva PSD, misiunea noului Guvern este să redea speranța românilor, să repornească motoarele economiei, să susțină investițiile și producția românească, să creeze locuri de muncă și să asigure echitatea socială necesară într-o perioadă complicată din punct de vedere financiar și bugetar.
”Un lucru este însă nenegociabil: PSD nu va accepta nicio nouă taxă care să împovăreze oamenii. Nu va accepta ca nota de plată a dezechilibrelor bugetare să fie pusă pe umerii celor care muncesc, ai pensionarilor sau ai familiilor cu venituri mici și medii. PSD va urmări cu maximă exigență aplicarea programului de guvernare și va combate din fașă orice tentativă de revenire la experimentele și derapajele care au caracterizat perioada Bolojan.
Totodată, susținerea acordată de PSD pentru învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea nu este și nu va fi un cec în alb. Sprijinul social-democraților este condiționat de respectarea angajamentelor asumate și de punerea în practică a măsurilor convenite.
Pentru PSD, protejarea persoanelor vulnerabile rămâne o obligație fundamentală. Statul nu trebuie să își rezolve problemele luând mai mult de la cei care au deja cel mai puțin. Dimpotrivă, rolul său este să îi protejeze și să le ofere șanse reale într-o societate echitabilă”, a conchis Mihai Fifor.