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Politica· 1 min citire
Disperarea lui Bolojan, vrea să rămână la butoane până în toamnă
Ilie Bolojan
Publicat22 iun. 2026, 09:37
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan disperă să rămână la putere. Premierul demis a făcut declarații șocante și spune că Guvernul care a picat la moțiune ar putea rămâne la Palatul Victoria până în toamnă.
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