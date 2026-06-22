Disperarea lui Bolojan, vrea să rămână la butoane până în toamnă

Publicat 22 iun. 2026, 09:37 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan disperă să rămână la putere. Premierul demis a făcut declarații șocante și spune că Guvernul care a picat la moțiune ar putea rămâne la Palatul Victoria până în toamnă.

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