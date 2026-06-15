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Pacient mort în Bihor după o operație banală. Familia aduce acuzații grave medicilor

Medici

Medici

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 10:07
SursăRealitatea PLUS

Rudele unui pacient mort după o operaţie banală îi acuză pe medicii unui spital din Bihor de neglijenţă. Bărbatul de 60 de ani se plângea de o durere de picior, iar medicii au intervenit chirurgical. După operație, însă, omul a continuat să se simtă rău, iar starea lui s-a agravat. Mai mult, familia spune că bărbatul ar fi luat mai multe infecții în timpul spitalizării.

Un bărbat de 60 de ani din Bihor a murit după o intervenție chirurgicală care, potrivit familiei, trebuia să-i rezolve o problemă la picior.

Bărbatul a suferit hemoragii și a intrat în comă

Omul s-a prezentat la spital cu dureri puternice, iar medicii au descoperit o arteră blocată și i-au montat un bypass pentru restabilirea circulației sângelui. La 2 zile după operație a fost externat, însă starea lui s-a agravat.

Familia susține că bărbatul a suferit hemoragii și a fost reinternat, iar ulterior a intrat în stop cardiorespirator. Deși a fost resuscitat, nu și-a mai revenit din comă și a murit după 1 an și 8 luni.

Familia acuză medicii de neglijență, pacientul contractase mai multe infecții nosocomiale

Acum rudele acuză medicii de neglijență și susțin că pacientul a contractat mai multe infecții nosocomiale în timpul spitalizării. Cazul a ajuns în instanță, iar ancheta urmează să stabilească dacă moartea pacientului a fost cauzată de complicații inevitabile sau de erori medicale.

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