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Social· 1 min citire
Pacient mort în Bihor după o operație banală. Familia aduce acuzații grave medicilor
Medici
Publicat15 iun. 2026, 10:07
SursăRealitatea PLUS
Rudele unui pacient mort după o operaţie banală îi acuză pe medicii unui spital din Bihor de neglijenţă. Bărbatul de 60 de ani se plângea de o durere de picior, iar medicii au intervenit chirurgical. După operație, însă, omul a continuat să se simtă rău, iar starea lui s-a agravat. Mai mult, familia spune că bărbatul ar fi luat mai multe infecții în timpul spitalizării.
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