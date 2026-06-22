Cine este Andy Burnham, favoritul să preia funcția de premier al Marii Britanii: „Țara se află pe o cale greșită de 40 de ani”

Victoria decisivă obținută de Andy Burnham într-o alegere parlamentară parțială îl readuce în prim-planul politicii britanice și îl plasează mai aproape ca niciodată atât de conducerea Partidului Laburist, cât și de fotoliul de premier de la Downing Street, după demisia lui Keir Starmer.
Burnham este originar din nordul Angliei, fiind cunoscut pentru carisma sa, pentru optimismul său, dar și pentru stilul direct de a comunica. Aliații săi speră că el va putea reconecta Partidul Laburist cu alegătorii dezamăgiți.
Două înfrângeri și un nou început
Burnham a candidat de două ori la conducerea laburiștilor, fără succes. În 2010, după ce partidul a pierdut alegerile generale, s-a clasat pe locul patru. În 2015 a încercat din nou, dar a cedat în fața lui Jeremy Corbyn. În 2017, a ales să părăsească Parlamentul și a fost ales primar al regiunii Greater Manchester, funcție pe care a deținut-o timp de nouă ani.
De la Liverpool la Cambridge și Westminster
Născut la Liverpool în 1970, Andy Burnham a studiat limba engleză la Universitatea din Cambridge. După absolvire, a lucrat ca cercetător și consilier politic înainte de a intra în Parlament în 2001, reprezentând circumscripția Leigh.
A urcat rapid în ierarhia laburistă, ocupând funcții de ministru adjunct în guvernul Tony Blair, iar ulterior, în cabinetul lui Gordon Brown, a fost secretar-șef al Trezoreriei, secretar pentru cultură, mass-media și sport, și secretar pentru sănătate.
„Pe o cale greșită timp de 40 de ani”
Un fir roșu al carierei sale a fost critica la adresa centralizării excesive a politicii britanice pe Londra și a inegalității regionale, o temă pe care a ridicat-o chiar în primul discurs parlamentar din 2001.
Burnham s-a remarcat și în timpul pandemiei, criticând public măsurile guvernamentale pe care le considera discriminatorii față de regiunile din nord, într-un discurs în centrul orașului Manchester care a devenit celebru. Într-un interviu recent, el a afirmat că Marea Britanie se află „pe o cale greșită timp de 40 de ani”.