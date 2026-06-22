Cine este Andy Burnham, favoritul să preia funcția de premier al Marii Britanii: „Țara se află pe o cale greșită de 40 de ani”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 12:54

Victoria decisivă obținută de Andy Burnham într-o alegere parlamentară parțială îl readuce în prim-planul politicii britanice și îl plasează mai aproape ca niciodată atât de conducerea Partidului Laburist, cât și de fotoliul de premier de la Downing Street, după demisia lui Keir Starmer.

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