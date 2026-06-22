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Politica· 1 min citire
Situație penibilă pentru Bolojan la Congresul PNL: a ținut discursul de „învingător” în fața scaunelor goale - VIDEO
Congres PNL
Publicat22 iun. 2026, 10:38
SursăRealitatea PLUS
Situație penibilă pentru Ilie Bolojan în cadrul congresului PNL! Premierul demis a fost nevoit să-și țină discursul în fața sălii aproape goale, fiindcă majoritatea delegaților au dat bir cu fugiții după vot și nu au stat să aștepte rezultatele.
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