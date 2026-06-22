Sindicatele din sănătate, pregătite să declanșeze greva generală

Activitatea din spitale s-ar putea opri de săptămâna aceasta pe termen nelimitat! Sindicatele din sănătate sunt pregătite să declanșeze greva generală din cauza legii salarizării care aduce pierderi uriașe, potrivit Realitatea PLUS.
Sindicatele din sănătate discută în aceste zile despre declanșarea unei greve generale, care ar putea fi cea mai mare mișcare de protest din sistemul medical din ultimii 20 de ani. Potrivit acestora, activitatea s-ar putea opri chiar din această săptămână, pe termen nelimitat. Reprezentanții sindicatelor spun că nu își doresc să ajungă la această măsură, însă susțin că legea salarizării ar aduce pierderi importante pentru angajați.
Ce s-ar întâmpla în spitale în cazul unei greve
O grevă generală în sistemul medical ar însemna că în spitale, ambulatorii și cabinete ar fi asigurate doar urgențele. Consultațiile, tratamentele și operațiile care nu sunt considerate urgente ar urma să fie amânate. Într-o astfel de situație, listele de așteptare ar putea deveni și mai mari, iar pacienții ar fi direct afectați. Activitatea ar fi asigurată în proporție de 30%, potrivit legii, adică doar de o parte din personalul aflat în serviciu în ziua respectivă.
Impactul ar putea fi mai mare în spitalele mici, unde lipsa de personal este deja o problemă. În aceste unități, reducerea activității ar putea crea dificultăți suplimentare pentru pacienți și pentru personalul rămas la muncă. Sindicatele spun că greva este ultima soluție prin care mai pot atrage atenția asupra problemelor din legea salarizării.
Sindicatele cer modificarea legii și discuții cu Bruxelles-ul
Reprezentanții angajaților cer modificarea legii salarizării. În același timp, sunt sindicate care solicită Guvernului să înceapă procedurile de negociere cu Comisia Europeană, pentru obținerea unei prelungiri de doi ani a termenului de implementare. Aceștia susțin că legea a fost pregătită prea repede și că mai multe probleme semnalate nu au fost rezolvate.
Ministrul interimar Dragoș Pîslaru a transmis că se va ajunge la asumarea legii în Parlament și că au fost făcute unele modificări. Deocamdată, nu este clar dacă aceste schimbări răspund tuturor nemulțumirilor semnalate de sindicate.