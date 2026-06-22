Sindicatele din sănătate, pregătite să declanșeze greva generală

Publicat 22 iun. 2026, 09:37 Actualizat 22 iun. 2026, 09:39 Sursă Realitatea PLUS

Activitatea din spitale s-ar putea opri de săptămâna aceasta pe termen nelimitat! Sindicatele din sănătate sunt pregătite să declanșeze greva generală din cauza legii salarizării care aduce pierderi uriașe, potrivit Realitatea PLUS.

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