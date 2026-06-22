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Politica· 1 min citire

Ședința-cheie a Birourilor Permanente Reunite a fost reluată: audierea miniștrilor și votul final, astăzi

Parlamentul României

Parlamentul României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 10:51
Actualizat22 iun. 2026, 10:57
SursăRealitatea PLUS

Sedința-cheie a Birourilor Permanente Reunite (BPR) din Parlament, în care urmează să se stabilească audierea miniștrilor Guvernului Veștea, a fost reluată, după ce a fost inițial suspendată, la scurt timp de la declanșarea sa. Astăzi ar urma să aibă loc audierea miniștrilor și votul final pentru Guvernul Veștea, susțin surse politice, citate de Realitatea PLUS.

UPDATE - Ședința BPR a fost reluată.

Surse politice citate de Realitatea PLUS spun că astăzi ar trebui să avem votul și audierea miniștrilor. Propunerea a fost ca fiecare ministru să fie audiat câte o oră și jumătate în loc de 30 de minute, iar după aceea, târziu în noapte, respectiv la ora 21.30 să aibă loc votul.

Dacă totul va decurge normal, ar trebui ca la ora 12,00 să înceapă audierile miniștrilor.

UPDATE - Ședința B.P. Reunite va fi reluată în format exclusiv online de la ora 10:45, conform unor surse citate de Realitatea PLUS.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ședința Birourilor Permanente Reunite ale celor două camere ale Parlamentului a fost suspendată, la scurt timp după ce a început.

Se pare că membrii Partidului Național Liberal din tabăra lui Ilie Bolojan încearcă să blocheze învestirea guvernului condus de către Adrian Veștea. Aceștia vor ca în cadrul listei de miniștri să nu apară sigla PNL, potrivit Realitatea PLUS.

Ședința B.P. Reunite urmează să fie reluată, cel mai probabil, mai târziu.

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