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Politica· 1 min citire
Ședința-cheie a Birourilor Permanente Reunite a fost reluată: audierea miniștrilor și votul final, astăzi
Parlamentul României
Publicat22 iun. 2026, 10:51
Actualizat22 iun. 2026, 10:57
SursăRealitatea PLUS
Sedința-cheie a Birourilor Permanente Reunite (BPR) din Parlament, în care urmează să se stabilească audierea miniștrilor Guvernului Veștea, a fost reluată, după ce a fost inițial suspendată, la scurt timp de la declanșarea sa. Astăzi ar urma să aibă loc audierea miniștrilor și votul final pentru Guvernul Veștea, susțin surse politice, citate de Realitatea PLUS.
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