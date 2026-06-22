Ședința-cheie a Birourilor Permanente Reunite a fost reluată: audierea miniștrilor și votul final, astăzi

Publicat 22 iun. 2026, 10:51 Actualizat 22 iun. 2026, 10:57 Sursă Realitatea PLUS

Sedința-cheie a Birourilor Permanente Reunite (BPR) din Parlament, în care urmează să se stabilească audierea miniștrilor Guvernului Veștea, a fost reluată, după ce a fost inițial suspendată, la scurt timp de la declanșarea sa. Astăzi ar urma să aibă loc audierea miniștrilor și votul final pentru Guvernul Veștea, susțin surse politice, citate de Realitatea PLUS.

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