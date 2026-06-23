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Social· 1 min citire
Haos la metrou marți dimineață. Sute de călători, blocați în stații după o defecțiune a unei garnituri
Haos la metrou
O garnitură de metrou s-a blocat marți dimineață în stația Tineretului, pe Magistrala M2, din cauza unei defecțiuni la sistemul de închidere al ușilor, provocând perturbări majore în traficul subteran al Capitalei.
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