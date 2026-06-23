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Haos la metrou marți dimineață. Sute de călători, blocați în stații după o defecțiune a unei garnituri

Haos la metrou

Haos la metrou

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:52

O garnitură de metrou s-a blocat marți dimineață în stația Tineretului, pe Magistrala M2, din cauza unei defecțiuni la sistemul de închidere al ușilor, provocând perturbări majore în traficul subteran al Capitalei.

Incidentul a afectat circulația pe tronsonul Tudor Arghezi – Pipera, unde trenurile circulă în prezent cu dificultate pe o singură linie.

Pasagerii care se deplasează în această dimineață cu metroul se confruntă cu întârzieri semnificative și aglomerație sporită în stații.

Efectele blocajului s-au resimțit rapid și în alte stații. La Piața Victoriei, nod de intersecție între liniile M1 și M2, sute de călători așteptau sosirea metroului în jurul orei 9:00, în condițiile în care frecvența garniturilor a scăzut considerabil.

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