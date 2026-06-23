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Social· 1 min citire
Turiști amendați pe Transfăgărășan: hrănirea urșilor, sancționată cu 50.000 de lei
Urși
Reprezentanții Direcției Silvice Argeș au aplicat, în ultimele trei săptămâni, șase sancțiuni în valoare totală de 50.000 de lei unor turiști care au încălcat interdicția de a hrăni urșii în zona DN 7C – Transfăgărășan, în cadrul unor acțiuni de control desfășurate pentru prevenirea incidentelor și reducerea interacțiunilor periculoase dintre oameni și animale sălbatice.
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