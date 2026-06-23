Turiști amendați pe Transfăgărășan: hrănirea urșilor, sancționată cu 50.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:00

Reprezentanții Direcției Silvice Argeș au aplicat, în ultimele trei săptămâni, șase sancțiuni în valoare totală de 50.000 de lei unor turiști care au încălcat interdicția de a hrăni urșii în zona DN 7C – Transfăgărășan, în cadrul unor acțiuni de control desfășurate pentru prevenirea incidentelor și reducerea interacțiunilor periculoase dintre oameni și animale sălbatice.

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