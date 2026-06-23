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Turiști amendați pe Transfăgărășan: hrănirea urșilor, sancționată cu 50.000 de lei

Urși

Urși

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:00

Reprezentanții Direcției Silvice Argeș au aplicat, în ultimele trei săptămâni, șase sancțiuni în valoare totală de 50.000 de lei unor turiști care au încălcat interdicția de a hrăni urșii în zona DN 7C – Transfăgărășan, în cadrul unor acțiuni de control desfășurate pentru prevenirea incidentelor și reducerea interacțiunilor periculoase dintre oameni și animale sălbatice.

”De la intrarea în vigoare a Ordinului Prefectului nr. 136/27.05.2026, au fost aplicate cumulativ 6 sancţiuni contravenţionale (2 avertismente şi 4 amenzi), în valoare totală de 50.000 de lei. Acţiunile de control ale colegilor noştri de la Direcţia Silvică Argeş continuă în zonele aflate în gestiune, frecventate de urşi, în special pe Transfăgărăşan, unde comportamentul neadecvat al unor turişti, prin oprirea autovehiculelor şi oferirea de hrană animalelor sălbatice, favorizează habituarea acestora şi creşte riscul producerii unor incidente care pot deveni fatale”, au transmis, marți, reprezentanții Romsilva.

Reprezentanţii instituţiei au amintit că hrănirea urşilor aflaţi în libertate este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amenzi de până la 30.000 de lei.

”Un urs obişnuit cu prezenţa oamenilor şi cu primirea hranei de la aceştia îşi schimbă comportamentul şi poate deveni un pericol atât pentru turişti, cât şi pentru propria supravieţuire”, mai arată sursa citată.

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