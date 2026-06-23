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Proiectil din Al Doilea Război Mondial, descoperit într-o curte din Alba. Zona are un istoric al unor astfel de găsiri

Proiectile

Proiectile

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 13:40

Un proiectil exploziv de calibru 76,2 mm, rămas neexplodat din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit marți într-o curte din localitatea Vinerea, județul Alba, în timp ce proprietarul săpa o groapă pentru amenajarea unui gard între două proprietăți.

Echipajul pirotehnic al Detașamentului de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asanarea munițiilor, ridicând proiectilul, care era lipsit de focos.

„Echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate în localitatea Vinerea. Ca urmare a asanării terenului, a fost ridicat un proiectil exploziv, calibru 76,2 mm, fără focos”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Alba, Alex Crișan.

Proiectilul a fost transportat în siguranță și urmează să fie distrus.

Nu este prima dată când în Vinerea sunt descoperite astfel de muniții. Cea mai mare descoperire din județul Alba a avut loc tot în această localitate, acum peste două decenii, când au fost găsite aproximativ 600 de proiectile de artilerie și o bombă. Acestea se aflau într-un loc unde a funcționat, până în 1946, un depozit de armament distrus într-o explozie.

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