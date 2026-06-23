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Proiectil din Al Doilea Război Mondial, descoperit într-o curte din Alba. Zona are un istoric al unor astfel de găsiri
Proiectile
Un proiectil exploziv de calibru 76,2 mm, rămas neexplodat din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit marți într-o curte din localitatea Vinerea, județul Alba, în timp ce proprietarul săpa o groapă pentru amenajarea unui gard între două proprietăți.
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