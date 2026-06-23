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Preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding, aprobată de Consiliul Concurenței

Carrefour

Carrefour

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 11:44

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding, grupul fraților Dragoș și Adrian Pavăl, intenționează să preia operațiunile Carrefour în România, incluzând Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

Autoritatea de concurență a analizat efectele potențiale ale operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare, la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul a acestor produse către consumatorii finali, în pofida faptului că activitățile celor două grupuri nu se suprapun.

„Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, se arată în comunicatul oficial al instituției.

Cine sunt cumpărătorii

Pavăl Holding este cel mai cunoscut în România prin rețeaua de magazine de bricolaj Dedeman, dar grupul este activ și în retail farmaceutic, produse destinate mamelor și copiilor, materiale de construcții, servicii auto și dezvoltare imobiliară.

Ce preia grupul

Carrefour operează în prezent în România o rețea diversificată de formate de retail: hipermarketuri Carrefour, supermarketuri Carrefour Market, magazine de proximitate Carrefour Express și magazine discount Supeco.

Decizia de autorizare va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței după eliminarea informațiilor confidențiale.

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