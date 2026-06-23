Preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding, aprobată de Consiliul Concurenței

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 11:44

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding, grupul fraților Dragoș și Adrian Pavăl, intenționează să preia operațiunile Carrefour în România, incluzând Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

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