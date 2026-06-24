Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Tânărul care și-a înjunghiat tatăl și a atacat polițiștii în Sectorul 2 al Capitalei, a fost reținut
Poliția
Tânărul în vârstă de 22 de ani din București a fost reținut de procurori după ce și-ar fi înjunghiat tatăl și a atacat cu un cuțit polițiștii interveniți la fața locului, într-un incident petrecut marți în Sectorul 2 al Capitalei.
Citește și
- 23:40 Percheziții la angajați CFR din Arad într-un dosar de furt de combustibil. Patru suspecți au fost reținuți
- 21:55Faima l-a costat scump! Influencerul Alin Borcan a fost arestat. Este acuzat că s-ar fi dat drept Piedone în timpul unor controale fictive
- 19:26Intervenție de mare risc în București. Tânăr înarmat cu două cuțite, imobilizat de polițiști după ce a ignorat somațiile
- 17:27Polițist din Olt, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut 6.000 de euro pentru o soluție favorabilă într-un dosar penal
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News