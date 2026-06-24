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Justitie· 1 min citire

Tânărul care și-a înjunghiat tatăl și a atacat polițiștii în Sectorul 2 al Capitalei, a fost reținut

Poliția

Poliția

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 07:21

Tânărul în vârstă de 22 de ani din București a fost reținut de procurori după ce și-ar fi înjunghiat tatăl și a atacat cu un cuțit polițiștii interveniți la fața locului, într-un incident petrecut marți în Sectorul 2 al Capitalei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, acesta este cercetat pentru tentativă de omor asupra tatălui său. Polițiștii au fost chemați de victimă, care a reclamat agresiunea, iar la sosirea echipajelor, suspectul a manifestat un comportament violent și a ignorat somațiile oamenilor legii.

În timpul intervenției, agenții au făcut uz de armă după ce au fost atacați cu cuțitul de tânăr. Imagini apărute ulterior în spațiul public surprind momentul în care acesta se îndreaptă amenințător către un polițist având asupra sa arma albă.

Poliția Capitalei a anunțat că a dispus verificări interne pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele intervenției și pentru a clarifica aspectele surprinse în înregistrările video apărute după incident. Reprezentanții instituției au precizat că acțiunea s-a desfășurat într-un context cu grad ridicat de risc, prioritatea fiind protejarea vieții persoanelor implicate și înlăturarea pericolului iminent.

Concluziile verificărilor vor fi făcute publice după finalizarea anchetei interne, iar autoritățile au transmis că vor fi luate măsurile legale necesare dacă vor fi constatate eventuale abateri procedurale sau disciplinare.

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