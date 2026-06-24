Tânărul care și-a înjunghiat tatăl și a atacat polițiștii în Sectorul 2 al Capitalei, a fost reținut

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 07:21

Tânărul în vârstă de 22 de ani din București a fost reținut de procurori după ce și-ar fi înjunghiat tatăl și a atacat cu un cuțit polițiștii interveniți la fața locului, într-un incident petrecut marți în Sectorul 2 al Capitalei.

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