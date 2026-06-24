5 semne pe care oamenii le ignoră vara și care pot indica boli grave. Ce spun medicii

Vara, simptomele unor afecțiuni serioase sunt puse pe seama căldurii sau oboselii. Medicii atrag atenția că anumite semnale de alarmă nu trebuie ignorate niciodată, indiferent de anotimp.
Cu temperaturi care depășesc vara 35°C, mulți oameni atribuie automat oricărei stări proaste căldura. Medicii avertizează că această tendință poate întârzia diagnosticarea unor afecțiuni serioase, de la boli cardiovasculare până la deshidratare periculoasă sau probleme renale.
Urină închisă la culoare
Nu e doar semn de căldură. Poate indica deshidratare severă sau probleme renale și hepatice. Urina trebuie să fie galben-pai.
Palpitații și amețeli bruște
Pot fi simptome de aritmie sau tensiune arterială instabilă, nu doar efectul căldurii. Dacă se repetă, mergi la cardiolog.
Aluniță care se modifică
Vara, expunerea la soare accelerează posibilele transformări maligne ale alunițelor. Orice modificare de culoare, formă sau dimensiune necesită consult dermatologic urgent.
Durere de cap persistentă
O durere de cap care nu cedează la hidratare și durează mai mult de 24 de ore poate semnala hipertensiune, meningită sau accident vascular cerebral incipient.
Oboseală extremă după repaus
Dacă te simți epuizat chiar și după 8 ore de somn, mai ales vara, poate fi semn de anemie, hipotiroidism sau diabet nedepistat.
Crampe musculare severe
Dincolo de lipsa de apă, crampele intense pot indica deficit sever de potasiu sau magneziu — sau, în cazuri rare, probleme circulatorii periferice.
Semnul care necesită urgență medicală: Confuzia mentală asociată cu temperatura corporală ridicată (peste 39°C) și absența transpirației poate indica insolație severă — o urgență medicală cu risc vital. Sunați la 112.
Medicii recomandă minimum 2 litri de apă pe zi vara, evitarea efortului fizic intens între orele 11:00 și 17:00 și consumul de alimente bogate în electroliți (banane, portocale, nuci). Persoanele în vârstă și cei cu boli cronice trebuie să fie monitorizate mai atent în perioadele de caniculă.