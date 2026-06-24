5 semne pe care oamenii le ignoră vara și care pot indica boli grave. Ce spun medicii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:49

Vara, simptomele unor afecțiuni serioase sunt puse pe seama căldurii sau oboselii. Medicii atrag atenția că anumite semnale de alarmă nu trebuie ignorate niciodată, indiferent de anotimp.

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