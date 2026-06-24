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Ai grija de tine· 1 min citire

Afectarea nervilor care modifică sensibilitatea

Foto arhivă

Foto arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:45

Furnicăturile, amorțeala, arsurile sau senzația de înțepături la nivelul mâinilor și picioarelor pot părea inițial suportabile. Dacă se repetă sau progresează, ele pot semnala afectarea nervilor periferici.

Neuropatia periferică apare atunci când nervii din afara creierului și măduvei spinării sunt afectați. Cauzele pot fi variate: diabet zaharat, deficit de vitamine, boli autoimune, infecții, traumatisme, consum de alcool, expunere la toxine sau efecte ale unor tratamente. Simptomele depind de tipul nervilor implicați și pot include tulburări de sensibilitate, durere, slăbiciune musculară sau probleme de echilibru.

Diagnosticul presupune anamneză, examen neurologic, analize și, uneori, electromiografie sau studii de conducere nervoasă. Tratamentul vizează cauza, acolo unde poate fi corectată, și controlul simptomelor. Cu cât evaluarea este făcută mai devreme, cu atât cresc șansele de a limita progresia și de a preveni complicațiile.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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