Afectarea nervilor care modifică sensibilitatea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:45

Furnicăturile, amorțeala, arsurile sau senzația de înțepături la nivelul mâinilor și picioarelor pot părea inițial suportabile. Dacă se repetă sau progresează, ele pot semnala afectarea nervilor periferici.

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