Scandal cu bâte și topoare în plină stradă, în Ploiești: 14 rețineri după percheziții în trei județe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:36

Anchetatorii au reținut 14 persoane în urma perchezițiilor de amploare efectuate marți în Prahova, Galați și Buzău, într-un dosar care vizează un scandal izbucnit în plină stradă, în cartierul Bereasca din Ploiești. Persoanele vizate sunt cercetate pentru mai multe infracțiuni, inclusiv violență, amenințare și distrugere.

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