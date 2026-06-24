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Justitie· 2 min citire
Scandal cu bâte și topoare în plină stradă, în Ploiești: 14 rețineri după percheziții în trei județe
Percheziții
Anchetatorii au reținut 14 persoane în urma perchezițiilor de amploare efectuate marți în Prahova, Galați și Buzău, într-un dosar care vizează un scandal izbucnit în plină stradă, în cartierul Bereasca din Ploiești. Persoanele vizate sunt cercetate pentru mai multe infracțiuni, inclusiv violență, amenințare și distrugere.
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