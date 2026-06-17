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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu
Mihai Sturzu, dezvăluiri inedite în podcastul „Ceva-n PLUS”, în premieră la Realitatea Plus. Fostul artist și actualul pilot povestește cea mai dificilă situație trăită la îmbarcare, într-un dialog plin de surprize.
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