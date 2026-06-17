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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu

Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 11:55

Mihai Sturzu, dezvăluiri inedite în podcastul „Ceva-n PLUS”, în premieră la Realitatea Plus. Fostul artist și actualul pilot povestește cea mai dificilă situație trăită la îmbarcare, într-un dialog plin de surprize.

„Am avut situații aproape amuzante, adică, în fine, oameni mai relaxați care au vrut să fie speciali până când n-au mai fost speciali. Eram în Italia și erau trei băieți italieni care erau foarte zgomotoși, foarte veseli până când m-a sunat șefa de cabină să-mi spună că băieții aceia fumau în avion și nici nu răspundeau în engleză. Deci fumau în timpul îmbarcării.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 19 iunie, de la ora 15:00.

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