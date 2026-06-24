Luptă cu vandalismul în subteran. Patru garnituri de metrou, redate circulației: anunțul Metrorex

Publicat 24 iun. 2026, 10:59 Actualizat 24 iun. 2026, 11:03

Compania Metrorex a anunțat că acțiunile de îndepărtare a graffiti-urilor de pe trenurile de metrou sunt în plină desfășurare. Până în prezent, patru garnituri au fost deja curățate și reintroduse în circulație, în condiții de siguranță și confort pentru pasageri. spun reprezentanții companiei.

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