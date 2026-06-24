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Luptă cu vandalismul în subteran. Patru garnituri de metrou, redate circulației: anunțul Metrorex

Garnitură metrou/ Foto: Colaj Facebook

Garnitură metrou/ Foto: Colaj Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 10:59
Actualizat24 iun. 2026, 11:03

Compania Metrorex a anunțat că acțiunile de îndepărtare a graffiti-urilor de pe trenurile de metrou sunt în plină desfășurare. Până în prezent, patru garnituri au fost deja curățate și reintroduse în circulație, în condiții de siguranță și confort pentru pasageri. spun reprezentanții companiei.

Reprezentanții Metrorex subliniază că aplicarea ilegală a graffiti-ului pe materialul rulant reprezintă o formă de vandalism și afectează aspectul infrastructurii de transport public. În acest context, compania le solicită călătorilor să semnaleze imediat orice tentativă de vandalizare a trenurilor de metrou sau a altor elemente din rețeaua de metrou.

Sesizările pot fi făcute către mecanicul de tren, personalul de pază sau angajații Metrorex din stații, precum și prin intermediul Telefonului Călătorului, la numărul 021.9264.



Metrorex precizează că implicarea călătorilor este esențială pentru menținerea unui sistem de transport modern, curat și sigur și anunță că va continua acțiunile de monitorizare, prevenire și curățare a trenurilor afectate de acte de vandalism.

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