Adriana Trandafir, victima unei fraude informatice. Cinci tineri au fost reținuți după aproape 200 de tranzacții suspecte

Cinci tineri, cu vârste între 19 și 23 de ani, au fost reținuți de polițiștii Capitalei într-un dosar de fraudă informatică. Aceștia sunt suspectați că ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei de 70 de ani și le-ar fi folosit pentru aproape 200 de tranzacții. Prejudiciul estimat de anchetatori este de 13.000 de lei. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, persoana vătămată este actrița Adriana Trandafir.
Percheziții în București, Ilfov și Teleorman
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut opt percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Teleorman. Dosarul vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Ancheta îi are în centru pe cinci tineri, trei bărbați și două femei. Potrivit polițiștilor, aceștia ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei de 70 de ani și ar fi folosit informațiile pentru a face mai multe plăți. Faptele ar fi avut loc în perioada 7 ianuarie - 20 februarie 2026.
Aproape 200 de tranzacții făcute cu datele bancare ale victimei
Anchetatorii susțin că, în mai puțin de două luni, suspecții ar fi făcut aproximativ 200 de tranzacții financiare. Prejudiciul estimat în dosar este de 13.000 de lei. Banii ar fi fost folosiți pentru cumpărături online și servicii obișnuite de zi cu zi.
Potrivit informațiilor apărute în anchetă, tinerii ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare. De asemenea, ar fi plătit și curse de ride-sharing. Polițiștii încearcă acum să stabilească exact cum au ajuns suspecții la datele bancare ale victimei și dacă au existat și alte persoane implicate.
Adriana Trandafir ar fi persoana vătămată în dosar
Potrivit informațiilor Observator, victima fraudei informatice este actrița Adriana Trandafir. Anchetatorii verifică modul în care datele sale bancare ar fi ajuns în posesia celor cinci tineri. În astfel de cazuri, o singură breșă sau o neatenție poate fi suficientă pentru ca datele cardului să fie folosite rapid în mai multe tranzacții.
După percheziții, cele cinci persoane bănuite au fost găsite și duse la audieri. Ulterior, polițiștii au dispus reținerea lor pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Cercetările continuă în dosarul de fraudă informatică
Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Serviciului pentru Acțiuni Speciale. La intervenție au participat și polițiști din IPJ Teleorman, alături de jandarmi din Teleorman. Ancheta trebuie să stabilească traseul banilor, modul în care au fost obținute datele bancare și rolul fiecărei persoane suspectate. Până la o decizie definitivă, cei cinci tineri beneficiază de prezumția de nevinovăție.