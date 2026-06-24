Adriana Trandafir, victima unei fraude informatice. Cinci tineri au fost reținuți după aproape 200 de tranzacții suspecte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:05

Cinci tineri, cu vârste între 19 și 23 de ani, au fost reținuți de polițiștii Capitalei într-un dosar de fraudă informatică. Aceștia sunt suspectați că ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei de 70 de ani și le-ar fi folosit pentru aproape 200 de tranzacții. Prejudiciul estimat de anchetatori este de 13.000 de lei. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, persoana vătămată este actrița Adriana Trandafir.

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