Tânăr român, prins în Barcelona cu 139 de telefoane furate. Voia să le transporte în România

Un tânăr român de 25 de ani a fost reținut în Barcelona, după ce polițiștii au descoperit că avea asupra lui 139 de telefoane mobile, majoritatea iPhone-uri.
Aparatele, evaluate la aproximativ 150.000 de euro, ar fi fost furate în mare parte de la festivalul Primavera Sound, desfășurat în primul weekend din iunie în Parc del Fòrum din Barcelona. Bărbatul a fost prins în autogara Barcelona Nord, chiar înainte să urce într-un autocar cu destinația România.
Bărbatul a atras atenția polițiștilor în autogară
Reținerea a avut loc în autogara Barcelona Nord, una dintre cele mai importante stații de transport din capitala catalană. Polițiștii din cadrul Brigăzii Mobile, specializați în transporturi, se aflau în zonă în cadrul unui dispozitiv special organizat cu ocazia vizitei papei Leon al XIV-lea, între 9 și 10 iunie. Agenții au observat un bărbat care avea un comportament suspect și părea neliniștit. Când i-a văzut pe polițiști, tânărul a devenit agitat și a încercat să îi evite. Reacția lui a atras și mai mult atenția agenților, care l-au oprit și l-au identificat. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit telefoanele mobile pe care acesta le avea asupra sa. Valoarea totală a aparatelor a fost estimată la 150.000 de euro.
Telefoanele urmau să fie transportate în România
Potrivit anchetatorilor, tânărul se afla în autogară pentru că intenționa să urce într-un autocar spre România, țara sa de origine. Polițiștii au stabilit că acesta ar fi acționat ca „mulă”, termen folosit în limbajul polițienesc pentru persoanele plătite de grupările infracționale să transporte bunuri furate dintr-un oraș în altul. Nu se știe, deocamdată, de cât timp se afla bărbatul în Catalonia. După descoperirea telefoanelor, tânărul a fost reținut, fiind acuzat de furt calificat și tăinuire. Anchetatorii verifică acum traseul aparatelor și legăturile pe care acesta le-ar putea avea cu grupările care acționează la astfel de evenimente. Festivalurile mari sunt locuri în care hoții profită de aglomerație, iar telefoanele mobile sunt printre cele mai vizate bunuri, conform presei străine.
Majoritatea telefoanelor ar fi fost furate de la Primavera Sound
Poliția Națională a confirmat, în urma verificărilor, că majoritatea telefoanelor au fost furate în timpul festivalului Primavera Sound din Barcelona. Evenimentul este unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică din Europa și adună anual un număr mare de participanți. Ediția din acest an s-a desfășurat între 3 și 5 iunie, în Parc del Fòrum. Tânărul reținut nu avea antecedente penale în Spania, potrivit informațiilor obținute de presa locală. Ancheta continuă pentru a stabili dacă acesta a participat direct la furturi sau dacă rolul său era doar să transporte telefoanele în afara Spaniei. Aparatele urmează să fie verificate, astfel încât proprietarii să poată fi identificați.