Zelenski nu merge în Polonia. Tensiunile cu Nawrocki pun în umbră Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va participa la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, care începe joi la Gdansk, pe fondul unui conflict diplomatic acut între Kiev și Varșovia legat de memoria celui de-al Doilea Război Mondial.
Delegația ucraineană va fi condusă de premierul Yulia Svyrydenko. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Georgiy Tykhy, a explicat că decizia a fost luată pentru a evita „politizarea excesivă” și „scandalurile”, adăugând că relațiile diplomatice dintre cele două state continuă prin canale permanente.
Cum a escaladat criza
Disputa a izbucnit după ce Zelenski a decis luna trecută să numească o unitate militară după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), o formațiune naționalistă responsabilă de masacre împotriva populației poloneze în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ca răspuns, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat poloneză. Mai mulți oficiali ucraineni de rang înalt au returnat, la rândul lor, decorațiile primite din partea Poloniei.
În weekend, Zelenski a acuzat politicienii polonezi că exploatează criza în scop electoral și că alimentează sentimentele anti-ucrainene. „Noi apărăm Polonia, noi apărăm Europa în acest moment, nu invers. Luptătorii noștri o apără, iar ucrainenii mor”, a declarat liderul ucrainean.
Tusk încearcă să tempereze situația
Premierul polonez Donald Tusk, rival politic al lui Nawrocki, a făcut apel la echilibru, dar a precizat că responsabilitatea pentru criza diplomatică aparține Kievului. El l-a îndemnat pe Zelenski să își reconsidere decizia privind denumirea unității militare.
„Mă bazez pe faptul că atât în Polonia, cât și în Ucraina vor exista mai multe persoane capabile să facă față acestor stări de spirit și emoții și care vor conduce ambele țări spre viitor”, a afirmat Tusk.
Conferința de la Gdansk, organizată anterior la Roma, Berlin și Lugano, reunește lideri politici, reprezentanți ai mediului de afaceri și oficiali internaționali și ar fi trebuit să consolideze rolul Poloniei ca partener strategic al Ucrainei. Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai Kievului de la invazia rusă din 2022, primind sute de mii de refugiați și funcționând ca nod logistic pentru ajutorul militar și umanitar occidental.