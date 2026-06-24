Zelenski nu merge în Polonia. Tensiunile cu Nawrocki pun în umbră Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:28

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va participa la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, care începe joi la Gdansk, pe fondul unui conflict diplomatic acut între Kiev și Varșovia legat de memoria celui de-al Doilea Război Mondial.

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