Putin declară că Rusia e gata de negocieri de pace, pe fondul crizei carburanților provocate de atacurile ucrainene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:37

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia este dispusă să reia tratativele de pace cu Ucraina, în condițiile în care campaniile repetate ale Kievului cu drone asupra infrastructurii energetice rusești au generat o criză severă a carburanților.

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