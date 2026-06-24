Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Putin declară că Rusia e gata de negocieri de pace, pe fondul crizei carburanților provocate de atacurile ucrainene
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia este dispusă să reia tratativele de pace cu Ucraina, în condițiile în care campaniile repetate ale Kievului cu drone asupra infrastructurii energetice rusești au generat o criză severă a carburanților.
Citește și
- 12:56Tragedie în ciclism. O sportivă de origine română a murit într-un accident rutier în Italia
- 12:30Putin ar putea pregăti un atac sub „steag fals”, avertizează Radosław Sikorski. Temeri pe flancul estic al NATO
- 12:28Zelenski nu merge în Polonia. Tensiunile cu Nawrocki pun în umbră Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei
- 12:26A supraviețuit atacului unui rechin și amputării unui braț. Primele cuvinte rostite de o femeie din Australia, după ce s-a trezit din comă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News