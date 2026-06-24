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Putin declară că Rusia e gata de negocieri de pace, pe fondul crizei carburanților provocate de atacurile ucrainene

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:37

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia este dispusă să reia tratativele de pace cu Ucraina, în condițiile în care campaniile repetate ale Kievului cu drone asupra infrastructurii energetice rusești au generat o criză severă a carburanților.

Liderul de la Kremlin a catalogat atacurile asupra rafinăriilor și rețelei energetice drept o tentativă de „destabilizare a societății” ruse, dar a subliniat că Moscova rămâne deschisă dialogului.

„Rusia, așa cum a afirmat în repetate rânduri, este gata să înceapă negocieri de pace cu Ucraina, pe baza înțelegerilor de la Istanbul, înțelegeri care, vă reamintesc, au fost inițiate în 2022 de partea ucraineană”, a declarat Putin. „Asta înseamnă că suntem mulțumiți cu ele și nu vedem niciun motiv să renunțăm la ele.”

Criză energetică în escaladare

De la începutul anului 2026, atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești s-au dublat ca frecvență. Cel mai semnificativ atac recent a vizat o rafinărie-cheie din apropierea Moscovei, lovită săptămâna trecută.

Consecințele sunt deja vizibile în cifre: producția de benzină din Rusia a scăzut cu 25% față de anul precedent, ca urmare a închiderii sau avarierii principalelor rafinării din Rusia Centrală. Conform calculelor Reuters, producția lunară a coborât de la 120.000 de tone pe zi în martie 2026, la 110.000 în aprilie și la 100.000 în mai.

Totodată, atacurile au lăsat fără energie electrică inclusiv Sevastopolul și Peninsula Crimeea.

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