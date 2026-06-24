Europa, doborâtă de caniculă: trei motive pentru care valurile de căldură extremă vor deveni tot mai frecvente

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 09:51

Europa de Vest se confruntă cu un nou val de căldură extremă, un semnal îngrijorător al efectelor încălzirii globale asupra continentului, în timp ce schimbările climatice coboară tot mai mult pe lista priorităților politice.

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