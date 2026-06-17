Daniel Udrescu: Veștea, Bogdan și PNL declanșează revoluția democrației parlamentare. Sfârșitul dictatului de partid și revenirea la valoarea parlamentarului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 14:11

Timp de peste trei decenii, politica românească a funcționat după un model simplu partidul decide, parlamentarul execută. Aleșii erau puși pe liste, trimiși în Parlament și transformați adesea în simple mașini de vot. Valoarea individuală, experiența profesională, conștiința și responsabilitatea personală erau împinse în plan secund de disciplina de partid și de ordinele venite de la centru.

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