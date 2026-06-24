Traficul feroviar din Germania revine treptat la normal după o pană majoră de comunicații

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 07:11

Circulația trenurilor în Germania a început să fie reluată miercuri, după ce o defecțiune a sistemelor feroviare de radiocomunicații a provocat blocarea traficului la nivel național, a anunțat operatorul feroviar Deutsche Bahn.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Trafic feroviar blocat