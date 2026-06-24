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Traficul feroviar din Germania revine treptat la normal după o pană majoră de comunicații

Tren Germania / Foto Profimedia

Tren Germania / Foto Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 07:11

Circulația trenurilor în Germania a început să fie reluată miercuri, după ce o defecțiune a sistemelor feroviare de radiocomunicații a provocat blocarea traficului la nivel național, a anunțat operatorul feroviar Deutsche Bahn.

Incidentul, produs marți seară, a dus la imobilizarea tuturor trenurilor în gări și la suspendarea circulației pe întreaga rețea feroviară. Ulterior, Deutsche Bahn a anunțat că problema tehnică a fost remediată, însă a avertizat că pasagerii se pot confrunta în continuare cu întârzieri și perturbări ale serviciilor.

Defecțiunea a afectat atât trenurile municipale, regionale și de lungă distanță operate de Deutsche Bahn, cât și serviciile companiei regionale private Metronom, care deservește zonele din jurul orașelor Hamburg, Bremen și Hanovra.

În contextul în care rețeaua feroviară germană se confruntă de ani de zile cu probleme cauzate de subinvestiții și scăderea punctualității, autoritățile încearcă să accelereze modernizarea infrastructurii prin programe ample de investiții publice.

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