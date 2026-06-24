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Extern· 1 min citire
Traficul feroviar din Germania revine treptat la normal după o pană majoră de comunicații
Tren Germania / Foto Profimedia
Circulația trenurilor în Germania a început să fie reluată miercuri, după ce o defecțiune a sistemelor feroviare de radiocomunicații a provocat blocarea traficului la nivel național, a anunțat operatorul feroviar Deutsche Bahn.
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