Tragedie într-un supermarket. Un agent de pază a murit după ce s-a înecat cu o gogoașă în timpul serviciului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 17:47

Un agent de securitate în vârstă de 58 de ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat cu o gogoașă în timp ce se afla la locul de muncă. Bărbatul a luptat pentru viața sa timp de 44 de zile, însă medicii nu au mai reușit să îl salveze.

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