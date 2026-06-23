Tragedie într-un supermarket. Un agent de pază a murit după ce s-a înecat cu o gogoașă în timpul serviciului

Un agent de securitate în vârstă de 58 de ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat cu o gogoașă în timp ce se afla la locul de muncă. Bărbatul a luptat pentru viața sa timp de 44 de zile, însă medicii nu au mai reușit să îl salveze.
Stop cardiac după un incident aparent banal
Mohamed Nassar, angajat ca agent de securitate la un magazin Tesco Express din Salford, în apropiere de Manchester, era în timpul programului de lucru când s-a produs tragedia.
Potrivit familiei, acesta mânca o gogoașă pentru a putea lua medicamentele prescrise, moment în care s-a înecat și s-a prăbușit în interiorul magazinului.
Martorii au descris scene de panică, în timp ce colegii și clienții au încercat să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.
Medicii au reușit să-l resusciteze, dar leziunile au fost severe
Paramedicii ajunși la fața locului au intervenit de urgență și au reușit să îi repornească inima înainte de transportul la spital. Cu toate acestea, familia susține că stopul cardiac a durat aproximativ 23 de minute, perioadă în care creierul a fost privat de oxigen.
Consecințele au fost devastatoare. Mohamed Nassar a suferit leziuni cerebrale grave și nu și-a mai recăpătat niciodată cunoștința.
După 44 de zile petrecute în spital, familia a fost nevoită să ia cea mai grea decizie. Bărbatul a fost deconectat de la aparatele care îl mențineau în viață și a decedat pe 22 iunie.
Familie îndurerată după pierderea neașteptată
Moartea sa a lăsat în urmă o familie devastată. Mohamed Nassar era tatăl a trei copii și locuia în Manchester împreună cu soția și copiii săi.
Într-un mesaj emoționant transmis presei locale, familia a vorbit despre durerea provocată de această pierdere.
„Suntem complet devastați și cu inimile frânte. Dispariția lui Mohamed a lăsat un gol imens în viețile noastre și încă ne este greu să acceptăm ceea ce s-a întâmplat”, au transmis apropiații.
De la muzică la domeniul securității
Originar din Londra, Mohamed Nassar s-a mutat împreună cu familia în Manchester în anul 2020. Înainte de a lucra în domeniul securității, acesta a fost muzician, însă în ultimii ani și-a construit o carieră ca agent de pază, activând pentru o companie de profil timp de aproximativ cinci ani.
Fiul său, Seif Abdelwaneis, în vârstă de 23 de ani, a povestit că întreaga familie a rămas în stare de șoc după telefonul prin care au fost anunțați că tatălul său s-a prăbușit la serviciu.