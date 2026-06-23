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Extern· 1 min citire
Jurnalistul rus care a scris despre amanta lui Putin a fost găsit mort. Suspiciuni de otrăvire
Vladimir Putin
Un jurnalist rus care a relatat despre presupusa relație a președintelui Vladimir Putin cu campioana olimpică la gimnastică Alina Kabaeva a murit pe 19 iunie la Riga, în Letonia, în urma unei presupuse intoxicații cu ciuperci. Grigori Nekhoroshev avea 69 de ani și locuia în capitala letonă de peste un deceniu, în calitate de refugiat politic.
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