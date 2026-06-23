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Jurnalistul rus care a scris despre amanta lui Putin a fost găsit mort. Suspiciuni de otrăvire

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:50

Un jurnalist rus care a relatat despre presupusa relație a președintelui Vladimir Putin cu campioana olimpică la gimnastică Alina Kabaeva a murit pe 19 iunie la Riga, în Letonia, în urma unei presupuse intoxicații cu ciuperci. Grigori Nekhoroshev avea 69 de ani și locuia în capitala letonă de peste un deceniu, în calitate de refugiat politic.

Circumstanțele morții

Potrivit postului de știri leton Delfi, Nekhoroshev ar fi murit după ce a consumat ciuperci false de miere, specii toxice care seamănă izbitor cu ghebele comestibile și pot fi letale, pe care le-a cules din apropierea locuinței sale. Informația a fost confirmată de doi apropiați ai jurnalistului.

Cine a fost Grigori Nekhoroshev

Nekhoroshev a fost redactor-șef al ziarului „Moskovski Korrespondent” în 2008, când publicația a dezvăluit că Vladimir Putin intenționa să divorțeze de soția sa, Lyudmila, pentru a se căsători cu Alina Kabaeva. Imediat după publicarea articolului, ziarul a fost închis, iar jurnalistul a fost anchetat de autoritățile ruse.

Ulterior, alte publicații au continuat să scrie despre relația dintre Putin și Kabaeva, susținând că cei doi ar avea împreună și copii. În cele din urmă, Nekhoroshev a ales să se exileze în Letonia, unde a trăit ca refugiat politic timp de 11 ani până la moartea sa.

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