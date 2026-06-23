Peste 200 de suspecți cu legături teroriste, arestați la Ankara înaintea summitului NATO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 13:22

Autoritățile turce au anunțat marți arestarea a 209 persoane suspectate de legături cu gruparea jihadistă Statul Islamic și cu organizații de extremă stângă, cu doar două săptămâni înainte de summitul NATO care va avea loc la Ankara.

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