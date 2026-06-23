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Peste 200 de suspecți cu legături teroriste, arestați la Ankara înaintea summitului NATO

Poliție Turcia

Poliție Turcia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 13:22

Autoritățile turce au anunțat marți arestarea a 209 persoane suspectate de legături cu gruparea jihadistă Statul Islamic și cu organizații de extremă stângă, cu doar două săptămâni înainte de summitul NATO care va avea loc la Ankara.

Potrivit biroului procurorului din capitala Turciei, alte 32 de persoane sunt în continuare căutate de forțele de ordine. Dintre cei reținuți, 185 sunt acuzați că fac parte din diverse grupări de extremă stângă considerate teroriste de autoritățile turce. Printre acestea se numără și Partidul-Frontul Revoluționar de Eliberare a Poporului (DHKP-C), organizație marxist-leninistă care a revendicat în trecut mai multe atentate pe teritoriul Turciei.

Măsurile de securitate au fost intensificate în contextul summitului NATO programat pentru 7 și 8 iulie la Ankara. În acest sens, guvernoratul capitalei a anunțat interzicerea tuturor manifestațiilor publice începând cu 28 iunie și până la încheierea reuniunii.

La summit sunt așteptați liderii celor 32 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice, inclusiv președintele american Donald Trump. Autoritățile turce susțin că măsurile adoptate au scopul de a asigura securitatea participanților și buna desfășurare a evenimentului.

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