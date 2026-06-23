Prețul petrolului scade ușor pe fondul evoluțiilor privind strâmtoarea Ormuz și discuțiilor SUA-Iran: previziunile analiștilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 iun. 2026, 09:17

Cotațiile petrolului au înregistrat marți noi scăderi ușoare, investitorii monitorizând reluarea treptată a fluxurilor de țiței prin strâmtoarea Ormuz, în contextul discuțiilor de pace dintre Statele Unite și Iran.

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