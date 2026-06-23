Prețul petrolului scade ușor pe fondul evoluțiilor privind strâmtoarea Ormuz și discuțiilor SUA-Iran: previziunile analiștilor

Cotațiile petrolului au înregistrat marți noi scăderi ușoare, investitorii monitorizând reluarea treptată a fluxurilor de țiței prin strâmtoarea Ormuz, în contextul discuțiilor de pace dintre Statele Unite și Iran.
Prețul petrolului a continuat să scadă, marți, extinzând pierderile din sesiunea precedentă, în condițiile în care investitorii urmăresc semne mai clare privind reluarea fluxurilor de țiței prin strâmtoarea Hormuz, pe fondul discuțiilor de pace dintre Statele Unite și Iran, potrivit Reuters.
Astfel, cotațiile Brent au coborât cu 20 de cenți, sau 0,3%, la 77,70 dolari pe baril, în timp ce petrolul West Texas Intermediate (WTI) din SUA a scăzut la 73,74 dolari pe baril, în declin cu 12 cenți (0,2%), la ora 03:23 GMT.
Reluarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz pune presiune pe piață
Luni, prețurile au pierdut peste 3%, după ce Statele Unite au acordat Iranului o derogare de la sancțiuni pe 60 de zile în urma discuțiilor inițiale de pace, precum și în contextul unei diminuări a ostilităților în Liban în cadrul unui acord mai larg.
„Creșterea treptată a fluxurilor de petrol prin strâmtoarea Hormuz continuă să apese asupra pieței”, au transmis analiștii ING într-o notă.
Datele de urmărire a navelor au arătat că două petroliere, cu aproape 2 milioane de barili de petrol, au tranzitat strâmtoarea Hormuz luni, semnalând o reluare a traficului după o reducere a fluxurilor duminică, pe fondul temerilor legate de siguranța navigației.
Ce spun experții
„Tranzitele din ultimele zile par să fi crescut semnificativ, iar piața va interpreta acest lucru ca un indicator atât pentru fluxurile fizice de petrol, cât și pentru progresul diplomatic”, a declarat Neil Crosby, șef de cercetare la Sparta Commodities. El a adăugat că piața ar putea rămâne într-o stare de incertitudine și volatilitate până la apariția unor schimbări semnificative.
Declinul prețurilor vine după un weekend care părea să pună în pericol acordul recent, inclusiv amenințări ale președintelui american Donald Trump de a relua conflictul dacă Iranul ar perturba transporturile prin strâmtoarea Hormuz, după ce Teheranul a declarat închisă această rută strategică.
„Persistă un nivel ridicat de scepticism pe piață, alimentat de neîncrederea profundă dintre Washington și Teheran, ceea ce sugerează că o revenire rapidă la nivelurile de preț de dinaintea conflictului este improbabilă”, a declarat Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade.
Așteptări privind scăderea stocurilor din SUA
Un sondaj Reuters arată că analiștii se așteaptă la o scădere a stocurilor de țiței din SUA, precum și a celor de distilate și benzină.
Luni, date guvernamentale au indicat că rezervele strategice de petrol ale SUA au scăzut la 331,2 milioane de barili, cel mai redus nivel din iunie 1983, pe fondul tensionării aprovizionării în urma conflictului SUA-Iran.