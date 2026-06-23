Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Analiză Daniel Udrescu: Inerția venitului și iluzia armonizării. De ce practica fiscală devorează teoria economică
Economie
Analiza detaliată a modului în care Directiva TVA redefinește tranzacția ca un tot unitar scoate la iveală o realitate profundă a statului modern, dreptul pozitiv recreează artificial activitatea economic pentru a deservi interesele de trezorerie. Argumentul conform căruia consumatorul final achiziționează „un produs de 150 de euro”, și nu „benzină de 100 de euro plus o acciză de 50 de euro”, reprezintă o ficțiune juridică. Disocierea operată de instanțele europene între obiectul fiscal al accizei (descurajarea consumului sau internalizarea unor costuri) și cel al TVA (taxarea generală a consumului) blochează orice tentativă de contestare în baza principiului ne bis in idem.
Citește și
- 09:42Gigantul tech care dă afară zeci de mii de oameni din cauza inteligenței artificiale. Aproape 21.000 de posturi au dispărut într-un an
- 09:17Prețul petrolului scade ușor pe fondul evoluțiilor privind strâmtoarea Ormuz și discuțiilor SUA-Iran: previziunile analiștilor
- 08:49Petrol mai ieftin, economii pentru aviație, dar fără ieftiniri imediate la bilete - Analiză
- 18:41Radiografia fiscală a Cabinetului Veștea: Diagnoză corectă a ANAF, dar fără calendar de tratament. Marile capcane pentru mediul de afaceri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News