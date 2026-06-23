Petrol mai ieftin, economii pentru aviație, dar fără ieftiniri imediate la bilete - Analiză

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:49

Companiile aeriene ar putea economisi zeci de miliarde de dolari în urma reducerii prețului petrolului, determinată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aștepte la o scădere rapidă a tarifelor, arată o analiză citată de Reuters.

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