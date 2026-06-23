Petrol mai ieftin, economii pentru aviație, dar fără ieftiniri imediate la bilete - Analiză

Companiile aeriene ar putea economisi zeci de miliarde de dolari în urma reducerii prețului petrolului, determinată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aștepte la o scădere rapidă a tarifelor, arată o analiză citată de Reuters.
Economii mari pentru companii, dar nu și pentru pasageri
Analiștii din industrie estimează că operatorii aerieni vor folosi economiile rezultate din reducerea costurilor cu combustibilul pentru a-și reface profiturile afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, înainte de a lua în calcul reducerea tarifelor.
Piața americană oferă un exemplu clar: deși companiile aeriene au majorat prețurile biletelor și taxele pentru bagaje în ultimele luni, aceste creșteri nu au acoperit integral explozia costurilor cu combustibilul.
Prețul combustibilului pentru avioane în SUA a scăzut de la un vârf de 4,88 dolari/galon la începutul lunii aprilie la aproximativ 2,85 dolari/galon pe 17 iunie. Dacă tendința se menține, factura anuală de combustibil a industriei aeriene americane s-ar putea reduce cu peste 40 de miliarde de dolari.
Tarifele au crescut mai lent decât costurile
Datele din industrie arată că, între ianuarie și mai, prețurile combustibilului au crescut de trei ori mai rapid decât tarifele aeriene.
Estimările Deutsche Bank indică faptul că operatorii americani au recuperat prin majorarea tarifelor doar 60 de cenți pentru fiecare dolar suplimentar cheltuit pe combustibil.
Alaska Air a compensat doar o treime din creșterea costurilor.
Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au recuperat 40%–50%.
Directorul general al United Airlines, Scott Kirby, afirmă că operatorul se apropie de recuperarea integrală a costurilor și estimează atingerea acestui obiectiv până la finalul anului.
În prezent, tarifele interne rezervate cu o săptămână înainte de plecare sunt cu peste 34% mai mari decât anul trecut.
Impact diferit în Europa și Asia
În Europa, tarifele pentru zborurile lung-curier ar putea scădea mai ușor, deoarece costurile combustibilului au fost transferate mai eficient către pasageri. În schimb, biletele pentru zborurile scurte ar putea rămâne ridicate dacă cererea continuă să fie puternică.
În Asia, concurența intensă limitează capacitatea companiilor de a menține prețuri ridicate. Totuși, operatorii din Hong Kong și unele companii din Orientul Mijlociu sunt considerați mai bine poziționați pentru a beneficia de contextul actual.
Capacitatea redusă menține presiunea pe prețuri
O reducere semnificativă a tarifelor este puțin probabilă și din cauza capacității limitate a industriei:
livrări întârziate de aeronave,
restricții pe aeroporturi,
slăbirea operatorilor low-cost.
În SUA, numărul locurilor disponibile pe zborurile interne este estimat să crească cu doar 0,4% în trimestrul al treilea, mult sub nivelul anticipat înainte de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.
În aceste condiții, companiile aeriene au mai multă putere decât în ciclurile anterioare de scădere a petrolului pentru a menține tarifele actuale.
Chiar dacă petrolul și combustibilul pentru avioane se ieftinesc, prețurile biletelor nu vor scădea automat. Evoluția lor va depinde în principal de cererea pentru călătorii și de capacitatea companiilor aeriene de a păstra nivelurile actuale de tarifare.