Aurul, refugiu în vremuri incerte: de ce cresc tranzacțiile cu bijuterii de 18K

Publicat 22 iun. 2026, 18:35 Actualizat 23 iun. 2026, 09:36

Aurul a revenit în centrul atenției investitorilor și al românilor obișnuiți deopotrivă. Pe fondul inflației persistente, al tensiunilor geopolitice și al fluctuațiilor monetare, metalul prețios a atins niveluri record, depășind în primăvara lui 2026 pragul de 670 de lei pe gram. În acest context, tot mai mulți cumpărători privesc bijuteriile din aur nu doar ca pe accesorii, ci ca pe o formă de protecție a economiilor.

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