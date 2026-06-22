OMV Petrom inaugurează o nouă unitate de produse aromatice la Petrobrazi: investiție de 140 milioane de euro

OMV Petrom a pus în funcțiune o nouă unitate de produse aromatice la Rafinăria Petrobrazi, în urma unei investiții de aproximativ 140 de milioane de euro, care dublează capacitatea de producție de toluen și marchează un nou pas în modernizarea rafinăriei.
Noua unitate crește capacitatea de producție de toluene la circa 100.000 tone/an, cu 50.000 de tone mai mult decât anterior. Instalația are o capacitate totală de 150.000 tone/an pentru toluen și benzen, materii prime esențiale în industria petrochimică, utilizate la fabricarea vopselelor și adezivilor.
Proiectul înlocuiește o instalație veche din 1961 și integrează tehnologii de ultimă generație (BAT), contribuind la eficiența energetică și reducerea impactului asupra mediului.
Modernizarea rafinăriei Petrobrazi
De la privatizare, OMV Petrom a investit peste 2 miliarde de euro în modernizarea rafinăriei. Noua unitate reprezintă un moment-cheie în optimizarea mixului de producție, prin integrarea unor produse cu valoare adăugată ridicată.
Radu Căprău, membru al Directoratului responsabil de Rafinare și Marketing, subliniază că proiectul consolidează rolul Petrobrazi în lanțul valoric al petrochimiei și reflectă angajamentul companiei pentru excelență operațională și sustenabilitate.
Proiecte viitoare: combustibili sustenabili
Compania derulează în prezent un proiect de 750 milioane de euro pentru construirea unei unități de producție de combustibili sustenabili (SAF/HVO), care va include și o componentă de hidrogen verde.
Profilul OMV Petrom
OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep, în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înalta eficientă de 860 MW.
Grupul este prezent pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV şi Petrom.
OMV Petrom este listată la Bursă de Valori Bucureşti cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile. La sfârşitul anului 2025, actionarii români deţineau circa 45% din acţiuni (din care statul român, deţinea 20,7%, iar 24,4% erau deţinute de fondurile de pensii din România, precum şi de alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti). OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deţinute de alţi investitori străini.