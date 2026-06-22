OMV Petrom inaugurează o nouă unitate de produse aromatice la Petrobrazi: investiție de 140 milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 12:33

OMV Petrom a pus în funcțiune o nouă unitate de produse aromatice la Rafinăria Petrobrazi, în urma unei investiții de aproximativ 140 de milioane de euro, care dublează capacitatea de producție de toluen și marchează un nou pas în modernizarea rafinăriei.

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