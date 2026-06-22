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Economie· 1 min citire
Producția de gaze naturale a României a scăzut, importurile s-au dublat: cum arată cifrele momentului
Gaze
Publicat22 iun. 2026, 11:14
SursăRealitatea PLUS
În timp ce producția de gaze naturale a României a scăzut în primele patru luni ale anului, potrivit datelor Institutlui Național de Statistică (INS), importurile aproape s-au dublat.
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