Producția de gaze naturale a României a scăzut, importurile s-au dublat: cum arată cifrele momentului

Publicat 22 iun. 2026, 11:14 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce producția de gaze naturale a României a scăzut în primele patru luni ale anului, potrivit datelor Institutlui Național de Statistică (INS), importurile aproape s-au dublat.

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