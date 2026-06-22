Scădere a prețului petrolului după semnalele pozitive din negocierile SUA-Iran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:50

Prețul petrolului a deschis săptămâna în scădere, pe fondul unor semnale încurajatoare venite din negocierile dintre Statele Unite și Iran, care au atenuat temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz.

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