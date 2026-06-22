Scădere a prețului petrolului după semnalele pozitive din negocierile SUA-Iran

Prețul petrolului a deschis săptămâna în scădere, pe fondul unor semnale încurajatoare venite din negocierile dintre Statele Unite și Iran, care au atenuat temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz.
Cotația Brent, referința internațională pentru petrol, a coborât luni la 79,12 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a ajuns la 75,32 dolari pe baril.
Mișcarea vine după ce mediatorii din Qatar și Pakistan au anunțat că prima rundă de discuții privind implementarea acordului dintre Washington și Teheran s-a încheiat cu „progrese încurajatoare”.
Scăderea reflectă speranțele investitorilor că riscurile pentru transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz vor continua să se reducă. Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută prevede încheierea unui acord final în 60 de zile, încetarea operațiunilor militare și redeschiderea completă a strâmtorii.
Bursele asiatice, evoluții mixte
Piețele din Asia au reacționat diferit față de optimismul din sectorul energetic. Indicele japonez Nikkei 225 a urcat cu 1,6%, atingând un nou maxim istoric, susținut de companiile tech și de entuziasmul pentru inteligența artificială.
SoftBank a avansat cu 2,4%, iar Tokyo Electron cu 2,3%. În Coreea de Sud, Kospi a crescut cu 0,4%, iar producătorul de memorii SK Hynix a câștigat aproape 5%. În schimb, bursa din Hong Kong a pierdut 1%, iar indicele principal din Shanghai a înregistrat un avans modest.
Prudență în rândul investitorilor
Analiștii avertizează că, în ciuda progreselor diplomatice, situația din Orientul Mijlociu rămâne un factor de risc major pentru piețele financiare și energetice. Totuși, pentru moment, investitorii par să mizeze pe continuarea dialogului dintre SUA și Iran, ceea ce ar putea diminua una dintre cele mai importante surse de incertitudine pentru piața petrolului din ultimele luni.