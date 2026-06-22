Explozie uriașă la o instalație de gaze din Qatar: 54 de răniți și 18 persoane dispărute la Ras Laffan

O explozie produsă la instalația de gaze Barzan, din centrul industrial Ras Laffan, a rănit 54 de persoane. Autoritățile din Qatar caută încă 18 persoane dispărute.
O explozie produsă duminică seara la instalația de procesare a gazelor naturale lichefiate din Ras Laffan, Qatar, a rănit 54 de persoane, iar alte 18 sunt date dispărute. Autoritățile au anunțat că echipele de salvare continuă căutările, în timp ce incendiul izbucnit în urma deflagrației a fost adus sub control.
Incidentul a avut loc la instalația locală de furnizare a gazelor din Barzan, aflată în Centrul Industrial Ras Laffan, unul dintre cele mai importante puncte ale QatarEnergy pentru producția și exportul de gaze naturale lichefiate.
Explozia de la Ras Laffan s-a produs în timpul începerii operațiunilor
QatarEnergy a transmis, într-un comunicat, că incidentul s-a produs în timpul începerii operațiunilor la Centrul Industrial Ras Laffan. Explozia a fost urmată de un incendiu la instalația de furnizare a gazelor din Barzan.
Potrivit companiei, echipele de intervenție de urgență au fost trimise la fața locului pentru stingerea incendiului. Ulterior, QatarEnergy a precizat că focul este sub control, conform presei străine.
Compania nu a indicat dacă explozia a provocat pagube centralei. Instalația Barzan are un rol important pentru piața internă, deoarece furnizează gaze către industriile locale și către sectorul de producere a energiei electrice din Qatar.
54 de persoane rănite și 18 dispărute după explozie
Ministerul de Interne al Qatarului a anunțat că 54 de persoane au fost rănite în urma exploziei. În același timp, echipele de salvare caută 18 persoane dispărute.
Autoritățile au atribuit explozia unui „accident tehnic” și au transmis că nu există nicio amenințare la adresa siguranței publice. Informațiile comunicate până acum arată că intervenția de urgență este concentrată pe gestionarea efectelor exploziei și pe găsirea persoanelor care nu au fost încă localizate.
Un martor a relatat anterior pentru Reuters că o bubuitură puternică s-a auzit în capitala Doha, aflată la sud de instalația Ras Laffan.
Instalația Barzan furnizează gaze pentru industriile locale din Qatar
Instalația de gaze Barzan are o capacitate de 1,4 miliarde de metri cubi pe zi. Aceasta furnizează gaze prin conducte către industriile locale și către sectorul de generare a energiei electrice din Qatar.
Pe lângă furnizarea de gaze, instalația are și capacitatea de a produce etan, condensat, gaz petrolier lichefiat și sulf. Aceste produse sunt destinate atât pieței interne, cât și exportului.
Rolul instalației este unul important în sistemul energetic al Qatarului, mai ales pentru alimentarea consumului intern și pentru susținerea activităților industriale din țară.
Ras Laffan, principalul centru al QatarEnergy pentru exportul de GNL
Instalația Barzan se află în orașul industrial Ras Laffan, principalul amplasament al QatarEnergy pentru producția și exportul de gaze naturale lichefiate. Centrul are o capacitate totală de producție de 77 de milioane de tone metrice pe an, prin intermediul a 14 trenuri de GNL.
Ras Laffan este unul dintre punctele-cheie ale infrastructurii energetice din Qatar. De aici sunt operate capacități importante pentru producția, procesarea și exportul de gaze naturale lichefiate, dar și alte activități legate de industria gazelor.
Capacitatea de export a Qatarului, afectată și de avarii anterioare
Două dintre trenurile de GNL ale Qatarului și una dintre cele două instalații de transformare a gazelor în lichide au fost avariate în urma atacurilor armate din timpul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul. Aceste avarii au eliminat 17% din capacitatea de export de GNL a țării. Reparațiile sunt așteptate să dureze ani de zile, potrivit informațiilor disponibile. În acest context, explozia de la instalația Barzan atrage atenția asupra importanței infrastructurii energetice din Ras Laffan și asupra impactului pe care astfel de incidente îl pot avea asupra producției și aprovizionării cu gaze.