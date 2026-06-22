Jeremy Clarkson, declarație emoționată după ce cancerul a intrat în remisie: „Sunt cel mai norocos om din lume”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:16

Fostul prezentator al emisiunii „Top Gear”, Jeremy Clarkson, spune că este „cel mai norocos om din lume”, după ce tratamentul pentru cancerul de prostată a dat rezultate și boala a intrat în remisie. Acesta a făcut un apel public către bărbați să își facă controale regulate.

Distribuie articolul