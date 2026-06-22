Jeremy Clarkson, declarație emoționată după ce cancerul a intrat în remisie: „Sunt cel mai norocos om din lume”

Fostul prezentator al emisiunii „Top Gear”, Jeremy Clarkson, spune că este „cel mai norocos om din lume”, după ce tratamentul pentru cancerul de prostată a dat rezultate și boala a intrat în remisie. Acesta a făcut un apel public către bărbați să își facă controale regulate.
„Fără niciun dubiu, sunt oficial cel mai norocos om din lume”, a declarat fostul prezentator al emisiunii „Top Gear” într-un interviu acordat publicației Sunday Times.
Anunțul său vine la mai puțin de o săptămână după ce acesta a dezvăluit în sezonul 5 al emisiunii sale „Clarkson’s Farm” de pe Amazon Prime Video că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” a bolii.
Al cincilea sezon al emisiunii sale a fost filmat în perioada septembrie 2024-noiembrie 2025.
Clarkson a spus în noul interviu că a făcut un test pentru antigenul specific prostatic (PSA), care nu a indicat prezența cancerului.
„A fost un tip agresiv de cancer. S-ar fi putut răspândi, ar fi putut ajunge la pancreas, ar fi putut ajunge oriunde, iar asta ar fi însemnat probleme”, a subliniat el. Prezentatorul TV în vârstă de 66 de ani a precizat că a făcut testul respectiv cu două luni în urmă.
Cum se simte vedeta de televiziune
„Mă simt perfect bine”, spune Jeremy Clarkson
În weekend, Clarkson a publicat două înregistrări video pe Instagram, anunțând că producția celui de-al șaselea sezon al emisiunii sale de pe Prime Video este în desfășurare și că „cei mai atenți dintre voi au observat că nu am murit”.
„Nu doar că nu am murit, ci mă simt perfect bine”, a spus el pe rețelele sociale. „Iar motivul pentru care sunt bine este că medicii au depistat cancerul de prostată din timp și l-au depistat din timp pentru că am făcut testul”, a subliniat el.
Îndemul fostului prezentator "Top Gear"
Clarkson a continuat să îi îndemne și pe alții să se testeze, spunând că procedura constă în prezent „doar într-o analiză de sânge”.
Clarkson a declarat pentru The Times că va continua să facă analize de sânge regulate pentru a-și monitoriza starea de sănătate și că este conștient că boala ar putea reveni. „Încerc să fiu pozitiv. Am decis să fac parte din cei 60% care nu au o recidivă”, a spus el.