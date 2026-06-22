Navă de marfă lovită de o dronă rusească în Marea Neagră. Un membru al echipajului a murit

O navă de marfă sub pavilion panamez a luat foc în Marea Neagră după un atac cu drone rusești. Un membru al echipajului a murit, iar opt marinari au fost salvați.
O navă de marfă a luat foc în Marea Neagră după ce a fost lovită de o dronă rusească. Atacul s-a soldat cu moartea unui membru al echipajului, iar marina ucraineană a raportat „mai multe victime” la bordul navei. Anunțul a fost făcut luni de viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba. Potrivit acestuia, nava se afla sub pavilion panamez, iar în urma atacului a izbucnit un incendiu.
Navă sub pavilion panamez, lovită de o dronă rusească
Viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba a transmis că atacul cu drone a provocat incendiul unei nave de marfă aflate în Marea Neagră. Un membru al echipajului a murit în urma incidentului.
„Un atac cu drone a provocat incendiul unei nave sub pavilion panamez. Un membru al echipajului a murit: era un bucătar în vârstă de 58 de ani, cetățean egiptean”, a scris Kuleba pe Telegram.
Oficialul ucrainean a precizat că opt marinari au fost salvați după atac. Nava lovită se numește Victress și, potrivit marinei ucrainene, nu mai este în stare să navigheze, potrivit Le Figaro.
Nava Victress avea la bord nouă membri ai echipajului
Marina ucraineană a anunțat anterior că incidentul a provocat „mai multe pierderi” la bordul navei de marfă Victress. La bord se aflau nouă membri ai echipajului, de naționalități egipteană, turcă și indiană. În urma atacului, nava a fost grav afectată și nu mai poate continua navigația. Autoritățile ucrainene au transmis că opt marinari au fost salvați, în timp ce un membru al echipajului și-a pierdut viața.
Oleksii Kuleba a mai transmis că alte două nave au fost atacate de Rusia în noaptea de duminică spre luni. Acestea arborau pavilionul Belize și Palau. În cazul celor două nave, nu au fost raportate victime. Atacurile au avut loc în același context al loviturilor cu drone rusești asupra unor ambarcațiuni aflate în Marea Neagră.