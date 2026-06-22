Aeroporturile din Moscova, închise temporar după un atac cu aproape 60 de drone ucrainene

Patru aeroporturi din Moscova au fost închise pentru scurt timp luni dimineață, după ce apărarea antiaeriană rusă a doborât aproape 60 de drone ucrainene.
Patru aeroporturi din Moscova au fost închise temporar luni dimineață, după ce autoritățile ruse au anunțat că aproape 60 de drone ucrainene au fost distruse într-un interval de aproximativ o oră și jumătate, informează AFP. Restricțiile au vizat principalele aeroporturi din capitala Rusiei și au fost ridicate ulterior, după ce situația a fost considerată sub control.
Patru aeroporturi din Moscova au fost închise luni dimineață
Autoritățile aeroportuare au dispus, pe rând, închiderea aeroporturilor Șeremetievo, Joukovski, Domodedovo și Vnukovo. Măsura a fost aplicată între orele 2:39 și 5:16, ora locală, adică de duminică seară până luni dimineață, potrivit orei GMT.
Decizia a fost luată în contextul unui atac cu drone îndreptat spre Moscova. În astfel de situații, autoritățile pot introduce restricții temporare pentru a limita riscurile asupra traficului aerian și pentru a permite intervenția apărării antiaeriene. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a transmis mai multe mesaje pe Telegram în care a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât aproximativ 59 de drone. Acesta a vorbit despre mai multe grupuri de drone care se îndreptau spre capitala Rusiei.
Potrivit autorităților, dronele au fost distruse într-un interval de aproximativ o oră și jumătate. Atacul a dus la măsuri rapide în zona aeroporturilor, dar restricțiile nu au rămas în vigoare mult timp.
Restricțiile de pe aeroporturi au fost ridicate după câteva ore
La ora 5:39, ora locală, autoritățile au anunțat ridicarea tuturor restricțiilor impuse pe cele patru aeroporturi. Astfel, măsurile luate în timpul nopții au fost doar temporare. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Rusiei. La rândul său, Rusia continuă să bombardeze zilnic Ucraina, de la începutul războiului declanșat în februarie 2022.