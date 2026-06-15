Acordul SUA -Iran ar putea schimba Orientul Mijlociu pentru 50 de ani. JD Vance vorbește despre o miză uriașă

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că acordul cu Iranul ar putea avea efecte majore asupra Orientului Mijlociu, dacă Teheranul își respectă angajamentele.
Vance a spus că înțelegerea ar putea „transforma fundamental Orientul Mijlociu pentru următorii 50 de ani”. El a susținut că acordul are ca scop principal împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară.
JD Vance vorbește despre efectele acordului cu Iranul
JD Vance a afirmat că acordul cu Iranul poate avea un impact important asupra stabilității din Orientul Mijlociu. Acesta a precizat însă că totul depinde de felul în care Iranul va respecta angajamentele asumate.
„Acordul ar putea transforma fundamental Orientul Mijlociu pentru următorii 50 de ani”, a declarat vicepreședintele SUA, potrivit AFP.
Oficialul american susține că Iranul nu va putea obține armă nucleară
În același interviu, JD Vance a spus că acordul va garanta că Iranul „nu va deţine niciodată o armă nucleară”. El a explicat că acest lucru ar urma să se întâmple prin măsuri care împiedică Teheranul să „urmărească, să achiziţioneze sau să încerce să cumpere una”, conform Fox News.
Declarațiile vin în contextul negocierilor purtate în ultimele luni între Statele Unite și Iran. Potrivit informațiilor prezentate, Washingtonul consideră că înțelegerea reprezintă un pas important în relația cu Teheranul.
Ceremonia de semnare ar urma să aibă loc la Geneva
Vicepreședintele SUA a mai spus că administrația Trump nu a stabilit încă cine va participa la ceremonia de semnare a acordului. Evenimentul ar urma să aibă loc vineri, la Geneva.
Nu se știe dacă Donald Trump va participa la eveniment
„Intenţionez cu toată intenţia să fiu acolo, dar este posibil ca însuşi preşedintele să fie prezent”, a spus JD Vance.
Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite și Iranul au ajuns la o înțelegere. Potrivit declarațiilor sale, SUA vor înceta blocada navală asupra Iranului. Anunțul este prezentat drept una dintre cele mai importante evoluții de până acum în negocierile dintre Washington și Teheran. Discuțiile au durat mai multe luni, iar acordul urmează să fie semnat oficial la Geneva.